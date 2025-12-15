अल्मोड़ा बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, नौकर ही निकला खूनी, जानिए क्यों किया मर्डर
अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने पूरे मामले का खुलासा किया. एक महीने बाद आरोपी पुलिस के हाथ आया.
अल्मोड़ा: उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड इलाके में बीती 14 हुई बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी गोपाल सिंह (40) पुत्र स्व. दीवान सिंह, निवासी सांगड़ साहू क्वार्बी, लमगड़ा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लूट की नीयत से महिला की हत्या की थी. अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने मामले का खुलासा किया.
अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर लमगड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 103(1)/309(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था. क्योंकि मृतका का घर एकांत में था. आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और परिवार की किसी से रंजिश भी सामने नहीं आई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा खुद सांगड़ साहू गांव पहुंचे थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया था. हत्याकांड के शीघ्र खुलासे के लिए अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह व सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में एसओजी प्रभारी भुवन चंद्र जोशी, लमगड़ा थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक, धौलछीना और दन्या थानों की संयुक्त टीमें गठित की गईं.
एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने लमगड़ा से हल्द्वानी तक करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके अलावा सर्विलांस के माध्यम से सूचनाएं जुटाईं और लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई. मैनुअल, तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के समन्वय से आखिरकार 14 दिसंबर को आरोपी गोपाल सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. तलाशी में उसके पास से 1,20,500 रुपये बरामद हुए.
सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बुजुर्ग महिला गंगा देवी की हत्याकर गलोबंद लूटने की बात स्वीकार कर ली. उसकी निशानदेही पर हल्द्वानी की एक सुनार की दुकान से मृतका का गलोबंद भी बरामद कर लिया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पीआरडी में कार्यरत था और मृतका के पति के खेत में मजदूरी करता था. बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया.
स्कूटी चोर गिरफ्तार: नैनीताल पुलिस ने भी शोरूम से चुराई गई स्कूटियों का खुलासा किया है. इस मामले में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से चोरी की गई तीन स्कूटी भी बरामद कर ली है. पुलिस ने बताया कि 13 दिसंबर को रामपुर रोड स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम के मालिक राजेश बंसल ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी.
उन्होंने अपनी तहरीर में बताया था कि 12 दिसम्बर को वो जब वो शोरूम पहुंचे और वाहनों व पार्ट्स का स्टॉक का मिलान किया तो पाया कि शोरूम से (तीन) स्कूटी एक्टिवा कम थे. साथ ही कई स्पेयर पार्ट्स भी कम पाए गए. शोरूम में जब तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो वह भी कुछ नहीं बता पाए. इसके बाद शोरूम में लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो 11/12 की रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति मुंह कपड़ा बांध कर शोरूम का ताला खोल कर अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है.
मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिह्नित किया गया. 14 दिसंबर को हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देनेवाले आरोपी हिमांशु निवासी जेके पुरम थाना मुखानी जनपद नैनीताल, मूल निवासी- C-426 नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद, उ०प्र० उम्र 23 वर्ष को मय चोरी किये गये तीनों वाहन स्कूटी के साथ हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया.
एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि शोरूम से चोरी की गई तीन स्कूटी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पूर्व में शोरूम में काम कर चुका है. आरोपी का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.
