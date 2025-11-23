सैलानियों के लिए खुला मोहान सफारी जोन, उमड़ी रही भीड़
मोहान सफारी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. वन क्षेत्राधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जिप्सियों को रवाना किया.
Published : November 23, 2025 at 8:28 AM IST
रामनगर: सफारी करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे अल्मोड़ा वन प्रभाग का मोहान सफारी जोन आखिरकार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. मानसून सीजन के बाद हर साल की तरह इस बार भी मोहान गेट पर रौनक लौट आई है. सुबह से ही देशभर से आए सैलानियों का उत्साह देखने लायक था. वहीं सफारी जोन में सैलानियों की आमद बढ़ने से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं.
बीते दिन वन क्षेत्राधिकारी मोहान उमेश पाण्डे ने विधिवत पूजा-अर्चना कर सफारी सीजन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सफारी पर रवाना होने वाले गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. सफारी गेट खुलते ही पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखा, कई लोग पहली ही सफारी में बाघ, हिरण, हाथियों और दुर्लभ पक्षियों की झलक पाने की उम्मीद लेकर पहुंचे.
स्थानीय गाइडों और पर्यटन कारोबारियों ने बताया कि मोहान जोन अपनी घुमावदार पहाड़ियों, घने जंगलों, नदी किनारे के शांत ट्रैक और प्राकृतिक विविधता के कारण टूरिस्ट्स के बीच बेहद लोकप्रिय है. कहा जाता है कि मोहान क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट अन्य जोनों की तुलना में अधिक है. यही वजह है कि सैलानी यहां के सफारी स्लॉट महीनों पहले बुक करा लेते हैं.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ग्वालियर और गुजरात से आए कई सैलानियों ने बताया कि उन्हें लंबे समय से मोहान जोन खुलने का इंतजार था. कुछ पर्यटकों ने तो इसे कॉर्बेट के जोनों की तरह ही सबसे रोमांचक ट्रेल तक बताया. स्थानीय होटल और रिसॉर्ट संचालकों का कहना है कि जोन खुलने से उनके व्यवसाय में भी रौनक लौटेगी और हजारों लोगों को रोजगार का अवसर बढ़ेगा.
वन विभाग की ओर से भी पर्यटकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है. वन क्षेत्राधिकारी उमेश पाण्डे ने बताया कि ट्रैक की मरम्मत, सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वन कर्मियों की टीम तैयार रखी गई है. पर्यटकों का कहना है कि मोहान जोन प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.यहां की सुबह की धुंध, नदी किनारे की ठंडी हवा और जंगलों की शांति हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है.
