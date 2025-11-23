ETV Bharat / state

सैलानियों के लिए खुला मोहान सफारी जोन, उमड़ी रही भीड़

रामनगर: सफारी करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे अल्मोड़ा वन प्रभाग का मोहान सफारी जोन आखिरकार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. मानसून सीजन के बाद हर साल की तरह इस बार भी मोहान गेट पर रौनक लौट आई है. सुबह से ही देशभर से आए सैलानियों का उत्साह देखने लायक था. वहीं सफारी जोन में सैलानियों की आमद बढ़ने से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं.

बीते दिन वन क्षेत्राधिकारी मोहान उमेश पाण्डे ने विधिवत पूजा-अर्चना कर सफारी सीजन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सफारी पर रवाना होने वाले गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. सफारी गेट खुलते ही पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखा, कई लोग पहली ही सफारी में बाघ, हिरण, हाथियों और दुर्लभ पक्षियों की झलक पाने की उम्मीद लेकर पहुंचे.

स्थानीय गाइडों और पर्यटन कारोबारियों ने बताया कि मोहान जोन अपनी घुमावदार पहाड़ियों, घने जंगलों, नदी किनारे के शांत ट्रैक और प्राकृतिक विविधता के कारण टूरिस्ट्स के बीच बेहद लोकप्रिय है. कहा जाता है कि मोहान क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट अन्य जोनों की तुलना में अधिक है. यही वजह है कि सैलानी यहां के सफारी स्लॉट महीनों पहले बुक करा लेते हैं.