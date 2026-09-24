मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी मेला संपन्न, अल्मोड़ा में भक्तों ने नम आंखों से दी विदाई
15 सितंबर को शुरू हुआ नंदा मेला संपन्न हो गया है, मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर सहित पूरी नगरी गुंजायमान रही
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 7:15 AM IST
अल्मोड़ा: ऐतिहासिक नंदा देवी मेला बुधवार को मां नंदा-सुनंदा की भव्य शोभायात्रा के साथ संपन्न हो गया. इस दौरान मां नंदा को विदाई देने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े. चंद वंशज नरेंद्र चंद राज सिंह ने विधि-विधान के साथ मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की. इसके बाद मां नंदा-सुनंदा का डोला मंदिर की परिक्रमा करते हुए नगर के बाजार क्षेत्र से होकर गुजरा.
अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी मेला संपन्न: उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से भी लोग मंदिर में मां के दर्शन करने के साथ ही उन्हें विदाई देने पहुंचे. मां नंदा का डोला शाम को नंदा देवी मंदिर से निकला. इस दौरान मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर सहित पूरी नगरी गुंजायमान रही. मां के डोले की शोभायात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ हो लाला बाजार, बंसल गली से माल रोड होते हुए ड्यूयोलीपोखर पहुंची, जहां पर मां की आरती की गई.
डोबानौला में हुआ मां की मूर्तियों का विसर्जन: उसके बाद डोला सीढ़ी बाजार होते हुए चौक बाजार पहुंचा वहां से कचहरी बाजार, जौहरी बाजार, होते हुए डोला कैंट स्थित दुगलखोला के डोबानौला पहुंचा. यहां पर विधि विधान से मां की मूर्तियों का विसर्जन किया गया. विसर्जन के बाद मंदिर आकर चंद वंशजों ने पूजा अर्चना की.
15 सितंबर को शुरू हुआ था मेला: नंदा देवी मेला 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ था. इस दिन से मेले में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. मेले में लोक संस्कृति, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों और धार्मिक आयोजनों ने लोगों को आकर्षित किया. नंदा देवी मेला अल्मोड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा एक प्रमुख आयोजन है.
400 साल से आयोजित हो रहा नंदा देवी मेला: साहित्यकारों और इतिहास के अनुसार अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला करीब 400 वर्षों से आयोजित हो रहा है. यह मेला न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि देवभूमि की लोक संस्कृति और परंपराओं का ध्वजवाहक भी बना हुआ है. मेले के साथ ही नंदा जागर गायन की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है.
नंदा देवी मेले की विशेषता है जागर गायन: इतिहास के अनुसार, चंद्रवंशी शासकों के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में मल्ला महल से नंदा देवी मेले की शुरुआत हुई थी. इसी दौर से मेले में नंदा जागर गायन की परंपरा शुरू होने की बात कही जाती है. अल्मोड़ा के छानी-लवेशाल गांव के जागर गाने वाले परिवार पिछले करीब 400 वर्षों से लगातार नंदा देवी मेले में शामिल होते आ रहे हैं. गांव में पीढ़ी-दर-पीढ़ी जागर गायन की परंपरा आगे बढ़ रही है.
छानी-लवेशाल गांव के जागरिए गाते हैं जागर: मेले की शुरुआत के साथ ही गांव के जागरिए हर वर्ष अल्मोड़ा पहुंचकर मां नंदा की आराधना में जागर गाते हैं. नंदा देवी की जागर तीन पहर तक गाई जाती है. इसमें देवी-देवताओं की स्तुति के साथ लोक मान्यताओं, पौराणिक प्रसंगों और ऐतिहासिक गाथाओं का वर्णन किया जाता है.
क्या कहते हैं साहित्यकार प्रोफेसर पोखरिया: अल्मोड़ा के साहित्यकार एवं प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया के अनुसार-
नंदा जागर में सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़े प्रसंगों का भी उल्लेख मिलता है. शाम के समय होने वाली जागर में आदिदेवी नंदा के साथ अन्य देवी-देवताओं को भी निमंत्रित किया जाता है. जागरिए पारंपरिक शैली में देवी-देवताओं का वंदन करते हुए उनसे जुड़ी गाथाओं और लोककथाओं का गायन करते हैं. इस जागर में केवल मां नंदा की गाथा का बखान किया जाता है.
-प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया, साहित्यकार-
उत्तराखंड की संस्कृति है मां नंदा देवी मेला: नंदा जागर की यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मौखिक लोक-संस्कृति, इतिहास और सामूहिक स्मृति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजने का माध्यम भी है. चार शताब्दियों से जारी यह परंपरा आज भी नंदा देवी मेले की पहचान बनी हुई है.
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