अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षकों को नहीं मिली दो महीने की सैलरी, अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू

अल्मोड़ा: जिले के 11 विकासखंडों में कार्यरत अतिथि शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट और भारी नाराजगी के बीच संघर्ष करने को मजबूर हैं. उन्हें जनवरी और जून माह का मानदेय अब तक न दिए जाने से रोष है. विगत 10 वर्षों से इन महीनों का मानदेय नियमित रूप से आहरित होता आ रहा था, लेकिन इस वर्ष बिना किसी आधिकारिक आदेश के मानदेय रोक दिया गया है. जिससे जिले के सभी अतिथि शिक्षक आक्रोशित हैं.

माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में केवल अल्मोड़ा जिला ऐसा है जहां इन दो महीनों का भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने कहा मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा तीन बार 21 जुलाई, 18 सितंबर और 18 नवंबर 2025 को खंड शिक्षा अधिकारियों को मानदेय आहरण करने के लिए लिखित निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन जिले के खंड शिक्षा अधिकारी लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. चौहान के अनुसार विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती और माध्यमिक कुमाऊं निदेशक शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दूरभाष पर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि जनवरी और जून माह का मानदेय न रोकने का कोई नियम नहीं है, बल्कि अतिथि शिक्षकों को 12 आकस्मिक अवकाश निर्धारित हैं, जिनमें ये माह भी शामिल हैं. उन्होंने कहा उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार के रहने वाले भी हैं इन शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव कहीं न कहीं सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है.