अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षकों को नहीं मिली दो महीने की सैलरी, अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू

अतिथि शिक्षकों को जनवरी व जून महीने का मानदेय नहीं मिला है. जिसके कारण शिक्षकों में रोष है.

ALMORA GUEST TEACHER
अल्मोड़ा अतिथि शिक्षक धरना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: जिले के 11 विकासखंडों में कार्यरत अतिथि शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट और भारी नाराजगी के बीच संघर्ष करने को मजबूर हैं. उन्हें जनवरी और जून माह का मानदेय अब तक न दिए जाने से रोष है. विगत 10 वर्षों से इन महीनों का मानदेय नियमित रूप से आहरित होता आ रहा था, लेकिन इस वर्ष बिना किसी आधिकारिक आदेश के मानदेय रोक दिया गया है. जिससे जिले के सभी अतिथि शिक्षक आक्रोशित हैं.

माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में केवल अल्मोड़ा जिला ऐसा है जहां इन दो महीनों का भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने कहा मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा तीन बार 21 जुलाई, 18 सितंबर और 18 नवंबर 2025 को खंड शिक्षा अधिकारियों को मानदेय आहरण करने के लिए लिखित निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन जिले के खंड शिक्षा अधिकारी लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. चौहान के अनुसार विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती और माध्यमिक कुमाऊं निदेशक शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दूरभाष पर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि जनवरी और जून माह का मानदेय न रोकने का कोई नियम नहीं है, बल्कि अतिथि शिक्षकों को 12 आकस्मिक अवकाश निर्धारित हैं, जिनमें ये माह भी शामिल हैं. उन्होंने कहा उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार के रहने वाले भी हैं इन शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव कहीं न कहीं सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है.

संघ ने स्पष्ट कहा पूरे राज्य में एक ही सरकारी आदेश लागू होता है. ऐसे में अन्य जिलों में भुगतान हो जाना और अल्मोड़ा में रोक लगना समानता के अधिकार का उल्लंघन है. इसी विरोध के मद्देनज़र अतिथि शिक्षक अपने-अपने ब्लॉक प्रमुखों के नेतृत्व में आज से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने तक रात्रि में भी धरना जारी रहेगा. अतिथि शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में निरंतर योगदान देने के बावजूद उन्हें आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है. संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि शीघ्र हस्तक्षेप कर जनवरी व जून माह का मानदेय जारी किया जाये.

अल्मोड़ा अतिथि शिक्षक सैलरी
अल्मोड़ा अतिथि शिक्षक धरना
अल्मोड़ा अतिथि शिक्षक
ALMORA GUEST TEACHER

