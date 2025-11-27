ETV Bharat / state

अल्मोड़ा संदिग्ध जैलेटिन ट्यूब बरामदगी मामला, एक और आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

आरोपी ललित सिंह पाटनी को भिकियासैंण से पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ALMORA GELATIN TUBE CASE
अल्मोड़ा संदिग्ध जैलेटिन ट्यूब बरामदगी मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
अल्मोड़ा: सल्ट क्षेत्र में 161 जिलेटिन ट्यूब बरामदगी मामले में अल्मोड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. एसएसपी देवेन्द्र पींचा के सख्त निर्देश के बाद इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ तेज हो गई है. पुलिस टीम ने मामले में शामिल एक और वांछित आरोपी ललित सिंह पाटनी उर्फ लवी को भिकियासैण से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है.

यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक हरबन्स सिंह तथा सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम द्वारा की गई. जिलेटिन से संबंधित मामले में पुलिस ने धारा 4(क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 288 बीएनएस के तहत दर्ज है. बरामद जिलेटिन ट्यूब मिलने के बाद पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. इसमें जुड़े सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी पति गांव चंपावत निवासी ललित सिंह पाटनी उर्फ लवी (35 वर्ष) पुत्र स्व. दीवान सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 में उसने लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य लिया था. जिसमें वह प्रशांत कुमार बिष्ट के साथ साझेदारी में काम कर रहा था. सड़क निर्माण के दौरान चट्टान काटने के लिए उसने ठेकेदार रह चुके अपने पिता से जैलेटिन ट्यूब ली थीं. वर्तमान में उसके पिता का निधन हो चुका है. पुलिस इन दावों की भी जांच कर रही है कि बरामद जैलेटिन ट्यूब का संबंध पुराने निर्माण कार्य से है या हाल के समय में इनका कोई अन्य उपयोग किया जाना था.

आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक भुवन जोशी, थानाध्यक्ष देघाट अजेंद्र प्रसाद, थानाध्यक्ष सल्ट कश्मीर सिंह, एसआई बृजमोहन भट्ट, कमल गोस्वामी, सुरेंद्र सिंह, राकेश भट्ट, राजेश भट्ट, इरशाल उल्ला, हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार, गणेश पांडे, चंदन सिंह शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है. जल्द ही बाकी संलिप्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

