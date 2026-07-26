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अल्मोड़ा में जन औषधि केंद्र में बेची जा रही थी महंगी ब्रांडेड दवाइयां, अनियमितता पर सभी दवाएं सील, मचा हड़कंप

अल्मोड़ा: जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया. जिससे हड़कंप मच गया. अनियमितता की शिकायत सही पाए जाने पर वहां रखी सभी दवाइयों को डीएम के आदेश पर सील कर दिया गया. वहीं संचालक पर कार्रवाई करने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिये. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जन औषधि केंद्र के संचालन की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा की. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को केंद्र के संचालन के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए. वहीं जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

गौर हो कि बीते दिन जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कई तरह की खामियां पकड़ी और मौके पर सख्त एक्शन लिया. जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में छापे के दौरान वहां जन औषधि केंद्र में बिकने वाली निर्धारित जेनेरिक दवाओं के स्थान पर अन्य ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं पाए जाने पर वहां तैनात कर्मचारियों को लताड़ लगाई. वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र में उपलब्ध सभी दवाओं का भौतिक सत्यापन कराया.

उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र में उपलब्ध समस्त दवाओं की विस्तृत सूची तैयार की जाए तथा जन औषधि (जेनेरिक) एवं अन्य ब्रांडेड दवाओं की अलग-अलग सूची बनाकर उनकी उपलब्धता और खरीद संबंधी अभिलेखों का मिलान किया जाए. जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की उपस्थिति में केंद्र में उपलब्ध सभी दवाओं को जांच पूर्ण होने तक सील कर दिया गया.