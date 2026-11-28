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1 रुपये की मदद मांगी और पूछ लिया OTP, साइबर ठगों ने बच्चे को झांसे में लेकर महिला को लगाया लाखों का चूना

सांकेतिक फोटो ( IANS )

अल्मोड़ा: साइबर ठगों ने एक बार फिर मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसाकर महिला के बैंक खाते से 2 लाख 6 हजार 389 रुपये उड़ा लिए. मामला एनटीडी निवासी एक महिला का है. पीड़िता की शिकायत पर अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता महिला के अनुसार उनका बच्चा कक्षा पांच में पढ़ता है. वह रोजाना स्कूल से घर आने के बाद करीब एक घंटे तक मोबाइल पर गेम खेलता है. बीते 15 नवंबर को भी उनका बच्चा उनके मोबाइल पर गेम खेल रहा था. इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति का फोन आया. फोन करने वाले जालसाज व्यक्ति ने बच्चे से बातचीत कर मेलजोल बढ़ाया और अपनी मां के इलाज के लिए एक रुपये की कमी होने की बात कहते हुए मदद मांगी. उसकी बातों में आकर बच्चे ने मोबाइल से गूगल पे के माध्यम से उसे एक रुपया भेज दिया. इसके बाद साइबर ठग ने बच्चे से मोबाइल पर आया ओटीपी पूछ लिया.