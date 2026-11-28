1 रुपये की मदद मांगी और पूछ लिया OTP, साइबर ठगों ने बच्चे को झांसे में लेकर महिला को लगाया लाखों का चूना
अल्मोड़ा साइबर ठगों ने एक महिला के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए. जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 9:14 AM IST
अल्मोड़ा: साइबर ठगों ने एक बार फिर मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसाकर महिला के बैंक खाते से 2 लाख 6 हजार 389 रुपये उड़ा लिए. मामला एनटीडी निवासी एक महिला का है. पीड़िता की शिकायत पर अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता महिला के अनुसार उनका बच्चा कक्षा पांच में पढ़ता है. वह रोजाना स्कूल से घर आने के बाद करीब एक घंटे तक मोबाइल पर गेम खेलता है. बीते 15 नवंबर को भी उनका बच्चा उनके मोबाइल पर गेम खेल रहा था. इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति का फोन आया. फोन करने वाले जालसाज व्यक्ति ने बच्चे से बातचीत कर मेलजोल बढ़ाया और अपनी मां के इलाज के लिए एक रुपये की कमी होने की बात कहते हुए मदद मांगी. उसकी बातों में आकर बच्चे ने मोबाइल से गूगल पे के माध्यम से उसे एक रुपया भेज दिया. इसके बाद साइबर ठग ने बच्चे से मोबाइल पर आया ओटीपी पूछ लिया.
मासूम ने अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर ओटीपी बता दी. इसके बाद महिला के बैंक खाते से 2,06,389 रुपये निकाल लिए गए. महिला के पति ने बताया कि उन्हें 22 नवंबर को खाते से धनराशि गायब होने की जानकारी उन्हें तब लगी जब उनके खाते से पैसे उनकी पत्नी के खाते में जाने लगे और उनके खाते की रकम कम होने लगी. वहीं पत्नी के खाते से वह रकम जालसाज के द्वारा निकाल ली गई. उन्होंने बताया कि खाते से निकल रही रकम बैंक में सुनंदा यादव नाम के खाते में जा रही थी. शुरुआत में उन्हें खाते की धनराशि कम होने का कारण समझ नहीं आया.
शक होने पर जांच की तो साइबर ठगी का पता चला. इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. अल्मोड़ा सीओ बलवंत सिंह रावत ने बताया कि एनटीडी के बलढौटी निवासी एक महिला ने मामले की जानकारी लिखित रूप में दी है. जिसमें उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर उनके साथ साइबर ठगी की बात कही है. मामले में अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट और जालसाजी का मुकद्दमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. इसमें आईटी सेल को भी लगा दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इन साइबर जालसाजों को पकड़ा जा सके.
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