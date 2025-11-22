ETV Bharat / state

गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद बदलने लगा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का स्वरूप, इन नेताओं को कक्ष आवंटित

देहरादून: कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल ने प्राथमिकता के आधार पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में स्थित फ्रंट ऑफिसों में भी बदलाव किए हैं. सूर्यकांत धस्माना के कमरे में अब चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रथम सिंह बैठेंगे, जबकि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, निवर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान में सीडब्ल्यूसी के आमंत्रित सदस्य करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के महिला कांग्रेस के कमरे में में बैठने का इंतजाम किया है.

महिला कांग्रेस को पुराना ऑफिस दोबारा से अलॉट किया गया है. कांग्रेस भवन में सभी नेताओं की नई नेम प्लेट लगा दी गई है. अभी तक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी. लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस भवन में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के बैठने की शुक्रवार से व्यवस्था कर दी है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपेक्षा की है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस भवन में नियमित रूप से बैठें, ताकि 2027 की रूपरेखा बनाई जा सके. अगर बड़े नेता कांग्रेस भवन में बैठेंगे तो पार्टी की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही 2027 का किला फतह करने में सफलता मिलेगी. पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि पार्टी के अध्यक्ष गोदियाल भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे.