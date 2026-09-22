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शिमला में यहां खुलेंगी 3 नई राशन की दुकानें, 12 अक्टूबर तक मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिला के तीन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें शिमला शहर के वार्ड नंबर-11 में टूटीकंडी आईएसबीटी के समीप, जतोग कैंट और शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत घनेवग नेहरा के घरोग में दुकानें आवंटित की जानी प्रस्तावित हैं. विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए शिमला शहर के वार्ड नंबर-11 में टूटीकंडी आईएसबीटी के समीप, जतोग कैंट और शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत घनेवग नेहरा के घरोग में स्थान निर्धारित किए गए हैं.

शिमला: अगर आप भी अपना रोजगार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आपके लिए एक अवसर सामने आया है. शिमला जिला में तीन अलग-अलग स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है. विभाग ने इसके लिए 12 अक्टूबर, 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की है. ऐसे में जिन लोगों की रुचि राशन डिपो खोलने में है, उन्हें निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटाकर समय रहते आवेदन करना होगा. लेकिन, आवेदन करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि दुकानें किन क्षेत्रों में आवंटित होंगी, कौन इसके लिए पात्र है और किन दस्तावेजों के बिना आवेदन रद्द हो सकता है.

12 अक्टूबर तक ही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि, "इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर अपलोड करने होंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है. किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे."

मैट्रिक पास होना जरूरी, आयु 18 से 45 वर्ष

उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है. वहीं, व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन के साथ मैट्रिक प्रमाण-पत्र और यदि आवेदक ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र भी अपलोड करने होंगे. इसके अलावा आवेदक को अपनी वित्तीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग अथवा शिक्षित बेरोजगार होने संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हों, प्रस्तुत करने होंगे. दुकान की उपलब्धता और उसकी भंडारण क्षमता से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा.

राशन डिपो में चीनी (ETV Bharat)

बीपीएल, एससी, ओबीसी और एसटी प्रमाण-पत्र भी जरूरी

आवेदन के साथ बीपीएल, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित प्रमाण-पत्र भी अपलोड करने होंगे. यदि आवेदक उसी स्थान का निवासी है, जहां उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो उसे पंचायत की ओर से जारी प्रमाण-पत्र की अधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी. इसके अलावा आवेदक को शपथ-पत्र देना होगा कि वह स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद या स्थानीय निकायों में किसी पद पर निर्वाचित नहीं है.

दस्तावेज अधूरे हुए तो रद्द हो सकता है आवेदन

जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने कहा कि, आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा. उपलब्ध आवेदनों के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए मेरिट तैयार की जाएगी. ऐसे में इच्छुक आवेदकों को आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी.

यहां से ले सकते हैं अधिक जानकारी

उचित मूल्य की दुकान के आवंटन, पात्रता और आवेदन से जुड़ी अन्य औपचारिकताओं के संबंध में इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं किसी भी कार्यालय दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 0177-2657022 इस नंबर पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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