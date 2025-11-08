ETV Bharat / state

झारखंड कैबिनेट में PESA नियमों पर नहीं हुआ विचार, बालू और लघु खनिज का आवंटन अधर में लटका

रांचीः हेमंत कैबिनेट की सोमवार यानी 3 नवंबर 2025 को हुई बैठक के दौरान PESA नियमों के ड्राफ्ट पर विचार नहीं किया गया. जबकि 30 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया था कि PESA नियमों का ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इसपर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर मालतो ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए पक्ष से लगा था कि सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन PESA नियम न तो एजेंडा में था और न ही उस पर कोई बात हुई.

आखिर झारखंड में क्यों रुका है बालू घाटों का आवंटन

इधर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संसाधनों पर नियंत्रण देने के नियमों के लागू होने तक बालू और छोटे खनिजों के आवंटन पर रोक के फैसले को जारी रखा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने 9 सितंबर को PESA नियमों को नोटिफाई करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट में क्या है राज्य सरकार की दलील

वहीं, राज्य सरकार लगातार कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा था, लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुआ. एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि मौजूदा कानूनी ढांचा भी बालू घाटों के आवंटन से पहले पंचायतों की सहमति का प्रावधान करता है, लेकिन बेंच 1996 में संसद द्वारा बनाए गये PESA एक्ट के आदेश को लागू करने के लिए नियम बनाने के अपने आदेश का पालन कराने पर जोर दे रही है.

13 नवंबर की सुनवाई होगी बेहद खास

खास बात है कि बालू खनन पर बना गतिरोध तबतक खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, जबतक 13 नवंबर को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जाती. इधर, PESA नियमों की अधिसूचना तक बालू घाटों के आवंटन पर रोक हटाने का विरोध करते हुए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने खंडपीठ को बताया है कि बालू की नीलामी करने का राज्य सरकार का फैसला गैरकानूनी था, क्योंकि संसद द्वारा 1996 में बनाए गये PESA एक्ट की वजह से मौजूदा नियम लागू नहीं होते. PESA एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है और ग्राम सभाएं राज्य सरकार द्वारा PESA नियम लागू करने के बाद ही बनाई जा सकती है.