झारखंड कैबिनेट में PESA नियमों पर नहीं हुआ विचार, बालू और लघु खनिज का आवंटन अधर में लटका

झारखंड में बालू और लघु खनिज का आवंटन अधर में लटका है. झारखंड कैबिनेट में पेसा नियमों के ड्राफ्ट पर विचार नहीं किया गया है.

PESA Act In Jharkhand
झारखंड हाईकोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 2:05 PM IST

4 Min Read
रांचीः हेमंत कैबिनेट की सोमवार यानी 3 नवंबर 2025 को हुई बैठक के दौरान PESA नियमों के ड्राफ्ट पर विचार नहीं किया गया. जबकि 30 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया था कि PESA नियमों का ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इसपर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर मालतो ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए पक्ष से लगा था कि सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन PESA नियम न तो एजेंडा में था और न ही उस पर कोई बात हुई.

आखिर झारखंड में क्यों रुका है बालू घाटों का आवंटन

इधर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संसाधनों पर नियंत्रण देने के नियमों के लागू होने तक बालू और छोटे खनिजों के आवंटन पर रोक के फैसले को जारी रखा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने 9 सितंबर को PESA नियमों को नोटिफाई करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट में क्या है राज्य सरकार की दलील

वहीं, राज्य सरकार लगातार कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा था, लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुआ. एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि मौजूदा कानूनी ढांचा भी बालू घाटों के आवंटन से पहले पंचायतों की सहमति का प्रावधान करता है, लेकिन बेंच 1996 में संसद द्वारा बनाए गये PESA एक्ट के आदेश को लागू करने के लिए नियम बनाने के अपने आदेश का पालन कराने पर जोर दे रही है.

13 नवंबर की सुनवाई होगी बेहद खास

खास बात है कि बालू खनन पर बना गतिरोध तबतक खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, जबतक 13 नवंबर को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जाती. इधर, PESA नियमों की अधिसूचना तक बालू घाटों के आवंटन पर रोक हटाने का विरोध करते हुए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने खंडपीठ को बताया है कि बालू की नीलामी करने का राज्य सरकार का फैसला गैरकानूनी था, क्योंकि संसद द्वारा 1996 में बनाए गये PESA एक्ट की वजह से मौजूदा नियम लागू नहीं होते. PESA एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है और ग्राम सभाएं राज्य सरकार द्वारा PESA नियम लागू करने के बाद ही बनाई जा सकती है.

याचिकाकर्ता की क्या है दलील

याचिकाकर्ता के मुताबिक PESA नियम लागू नहीं किए जाते हैं तो राज्य सरकार के लिए समस्या और बढ़ सकती है. जवाब में दिए गए एफिडेविट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि DMFT फंड खर्च करना और बालू घाटों की नीलामी दोनों ही गैर-कानूनी थे और गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश दिया जाना चाहिए. राज्य सरकार PESA एक्ट के तहत बनाई जाने वाली ग्राम सभा की मंजूरी के बिना न तो बालू घाट अलॉट कर सकती है और न ही DMFT फंड खर्च कर सकती है. एफिडेविट में बताया गया है कि राज्य सरकार के DMFT नियमों में खुद माना गया है कि PESA एक्ट से जुड़ी ग्राम सभा और मौजूदा ग्राम सभाओं से अलग है.

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का कहना है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करके फायदा उठा रही है. PESA एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को छोटे वन उत्पादों, जल निकायों के प्रबंधन, नशीले पदार्थों के रेगुलेशन, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण जैसे अन्य संसाधनों पर भी कंट्रोल देने की बात कही गई है.

