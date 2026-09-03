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जन्माष्टमी से पहले शिक्षकों को राहत की उम्मीद, 12 जिलों को 676.81 करोड़ जारी

रांचीः राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान को लेकर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) की मांग पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना व्यय के लिए राज्य के शेष 12 जिलों को कुल 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये का आवंटन जारी किया गया है. इससे इन जिलों में शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर मारू ने बताया कि शिक्षकों के अगस्त माह के लंबित वेतन भुगतान को देखते हुए संघ लगातार आवंटन जारी करने की मांग कर रहा था. जन्माष्टमी से पहले शिक्षकों को वेतन मिल सके, इसे लेकर संघ ने 3 सितंबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड को पत्र सौंपा. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से भी बातचीत की गई.

संघ की ओर से पत्र दिए जाने के बाद उसी दिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने 12 जिलों के लिए आवंटन जारी कर दिया. सरकार की ओर से जारी पत्र में पत्रांक 16/4.1-05/2026...507 और दिनांक 03 सितंबर 2026 का उल्लेख है. पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय के लिए कुल 6,76,81,28,200 रुपए की राशि आवंटित की गई है.

जारी आवंटन के अनुसार गोड्डा को 74 करोड़ 19 लाख 21 हजार, गुमला को 57 करोड़ 71 लाख 21 हजार, गिरिडीह को 74 करोड़ 32 लाख 98 हजार और गढ़वा को 51 करोड़ 21 लाख 50 हजार 300 रुपये मिले हैं. वहीं हजारीबाग को 50 करोड़ 44 लाख 46 हजार 600 रुपये और जमशेदपुर को 92 करोड़ 7 लाख 84 हजार 500 रुपये आवंटित किए गए हैं.

इसी तरह खूंटी को 29 करोड़ 15 लाख 62 हजार, लातेहार को 44 करोड़ 4 लाख 85 हजार 500, साहिबगंज को 31 करोड़ 90 लाख 10 हजार और सिमडेगा को 28 करोड़ 56 लाख 18 हजार 300 रुपये मिले हैं. पश्चिमी सिंहभूम को 89 करोड़ 15 लाख 96 हजार और सरायकेला-खरसावां को 54 करोड़ 1 लाख 35 हजार रुपये का आवंटन किया गया है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर मारू ने कहा, शिक्षकों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर संघ लगातार प्रयास कर रहा है. अगस्त माह के लंबित वेतन भुगतान के लिए आवंटन जरूरी था. आज ही विभाग को पत्र सौंपने और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद 12 जिलों के लिए आवंटन जारी होना शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है.