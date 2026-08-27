ETV Bharat / state

अचानक मंदिर परिसर में आ धमका खतरनाक घड़ियाल, दहशत में आए लोग, वन विभाग ने ऐसे पाया काबू

वन क्षेत्राधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं, न ही किसी भी तरह की छेड़छाड़ करें.

Photo Credit; ETV Bharat
मंदिर परिसर में आ गया घड़ियाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: गिरजापुरी बैराज के पास एक घड़ियाल नदी से निकलकर मंदिर के पास पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. उसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर घड़ियाल को वापस नदी में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

मंदिर परिसर में आ गया घड़ियाल (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सदर बीट के चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज के पास बनी सिंचाई कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बुधवार की रात में सरयू नहर से निकलकर एक विशालकाय घड़ियाल शिव मंदिर के पीछे पहुंच गया. घड़ियाल को देखकर कॉलोनीवासियों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

Photo Credit; ETV Bharat
शिव मंदिर पर पहुंचा घड़ियाल (Photo Credit; ETV Bharat)

करीब एक से डेढ़ घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने घड़ियाल को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे सकुशल घाघरा नदी में छोड़ दिया. वन विभाग की तत्परता और स्थानीय लोगों की सजगता से घड़ियाल का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में पहुंचाया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
शिव मंदिर पर पहुंचा घड़ियाल (Photo Credit; ETV Bharat)

वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि इन दिनों गेरुआ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है. ऐसे में घड़ियाल, मगरमच्छ और ऊदबिलाव जैसे जलीय वन्यजीव बहकर बैराज के गेटों के आसपास पहुंच जाते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि नदी और बैराज के किनारे विशेष सावधानी बरतें और वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं, न ही किसी भी तरह की छेड़छाड़ करें. वन विभाग को तत्काल सूचना दें. कतर्नियाघाट क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. संरक्षण कार्यों के चलते क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

ये भी पढ़ें- काशी की बहनों का पीएम मोदी-सीएम योगी को अनूठा उपहार; क्रोशिया कला से बनाई स्पेशल 'बुलडोजर राखी'

TAGGED:

BAHRAICH IN TEMPLE
ALLIGATOR REACHES TEMPLE
BAHRAICH NEWS
बहराइच में घड़ियाल
ALLIGATOR IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.