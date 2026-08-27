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अचानक मंदिर परिसर में आ धमका खतरनाक घड़ियाल, दहशत में आए लोग, वन विभाग ने ऐसे पाया काबू

मंदिर परिसर में आ गया घड़ियाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: गिरजापुरी बैराज के पास एक घड़ियाल नदी से निकलकर मंदिर के पास पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. उसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर घड़ियाल को वापस नदी में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. मंदिर परिसर में आ गया घड़ियाल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सदर बीट के चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज के पास बनी सिंचाई कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बुधवार की रात में सरयू नहर से निकलकर एक विशालकाय घड़ियाल शिव मंदिर के पीछे पहुंच गया. घड़ियाल को देखकर कॉलोनीवासियों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.