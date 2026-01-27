मित्र देशों को जल्द कानपुर की अदाणी डिफेंस से मिलेंगे आधुनिक हथियार, सांसद बोले- यहां मिसाइल बन रही
यूनिट में कामकाज देखने को लेकर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने मंगलवार को यहां का दौरा किया.
Published : January 27, 2026 at 9:34 PM IST
कानपुर: भारत के मित्र देशों को कानपुर की अदाणी डिफेंस से हथियार सप्लाई होंगे. इसके लिए अदाणी डिफेंस यूनिट में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है. यहां के उत्पादों की विशेषताएं जानने और यूनिट में कामकाज देखने को लेकर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने मंगलवार को यहां का दौरा किया.
दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यूनिट्स में से एक: भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा शहर के साढ़ स्थित अदाणी डिफेंस यूनिट में देश की 25 प्रतिशत रक्षा जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य करते हुए उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं.
यहां मिसाइल, गोला-बारूद, एके-47 जैसे आधुनिक हथियार बनाे जा रहे हैं. यह पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यूनिटों में से एक है.
इस यूनिट में कारतूस का निर्माण हो रहा: भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने डिफेंस यूनिट के जिम्मेदार अफसरों से बात की. उनसे कहा अगर केंद्र या राज्य सरकार के स्तर से उन्हें किसी तरह की कोई मदद चाहिए होगी, तो वह हमेशा करने के लिए तैयार हैं. डिफेंस यूनिट के अफसरों ने भाजपा सांसद को बताया, उनकी इस यूनिट में कारतूस निर्माण का भी काम जारी है.
कई उत्पादों का हो रहा निर्माण: बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने बताया, इस यूनिट की ये भी खासियत है यहां एक छत के नीचे कई तरह के रक्षा उत्पादों का निर्माण हो रहा है. जब दूसरे देशों से हथियारों के आर्डर्स मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर उससे कहीं न कहीं देश का आर्थिक विकास होगा. उन्होंने कहा, इस डिफेंस यूनिट के द्वारा कई युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराया गया है.
गौतम अदाणी ने भी किया था निरीक्षण: शहर में अदाणी डिफेंस यूनिट में बनने वाले उत्पादों को देखने के लिए कुछ माह पहले खुद उद्योगपति गौतम अदाणी ने कानपुर आकर यूनिट का निरीक्षण किया था. उसी समय तय हुआ था, कि जल्द ही अदाणी डिफेंस के उत्पादों को मित्र देशों तक सप्लाई किया जाएगा.
