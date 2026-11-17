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किस दिशा में जाएगा सपा-कांग्रेस का गठबंधन; क्या BJP को रोक पाएगी राहुल-अखिलेश की जोड़ी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तो तेज है, लेकिन अंदरखाने सीटों के बंटवारे को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है. अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के सामने 2017 की ऐतिहासिक भूल और 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता का अंर्तविरोध खड़ा है. वहीं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हो पाने का तर्क देते हुए ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है. कांग्रेस ने सपा से 181 सीट की डिमांड की है. आइए समझते हैं कि गठबंधन में सीटों को लेकर मचे बवाल के पीछे का पूरा गणित और दोनों दलों के तर्क क्या हैं.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करीब चार दशक से सियासी सूखा झेल रही है. कभी वह दौर था जब कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में उबर भी नहीं पा रही थीं. लेकिन वर्तमान दौर यह है कि कुछ साल पहले बनी पार्टियां भी कांग्रेस पार्टी से रेस में बहुत आगे निकल चुकी हैं. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ दो ही विधानसभा सीटें हैं. वोट प्रतिशत तीन फीसद से भी नीचे है.

लखनऊ से संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस की जमीनी हकीकत: ऐसे में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की काफी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है. अकेले दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी ताकत आजमा चुकी है. 403 में से 399 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 387 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई थी.

पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' अपनी रामपुर खास विधानसभा सीट बचाने में सफल हुई थीं. जबकि महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र चौधरी ने पंजे को सशक्त करते हुए जीत दर्ज की थी. कांग्रेस पार्टी की स्थिति यूपी में बेहद ही खराब है. सियासी जमीन दरक चुकी है, लेकिन अभी भी पार्टी को उम्मीद है कि यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसके अच्छे दिन फिर आएंगे.

समाजवादी पार्टी की दलित रैली. (Photo Credit: ETV Bharat)

गठबंधन से किसको क्या मिला: उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तीसरी बार गठबंधन होने जा रहा है. समाजवादी पार्टी पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ती रही और बाद में भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा.

कांग्रेस के साथ साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार सपा ने गठबंधन किया और नतीजा दोनों ही पार्टियों के लिए सिफर रहा था. लेकिन दूसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव के गठबंधन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ही खिलखिलाने का मौका दिया था.

पहली बार जब सपा और कांग्रेस का वर्ष 2017 में गठबंधन हुआ था, तो 15 साल से सत्ता का सूखा झेल रही भारतीय जनता पार्टी का कमल यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ खिल गया था. जबकि यह दोनों पार्टियां पूरी तरह से मुरझा गई थीं.

इसके बाद दूसरी बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया तो समाजवादी पार्टी के साथ जो पहले कभी न हुआ वह हो गया. पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक जितनी सीटें कभी नहीं जीती थीं, उतनी बड़ी जीत हासिल की.

सपा देश में लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई. कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ मिलने का पूरा फायदा मिला. कांग्रेस दहाई के अंत तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन सिक्स मारने में सफल जरूर हो गई. लोकसभा में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य से सिर्फ एक लोकसभा सीट पर सिमटी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में छह सीटों पर पहुंच गई.

कांग्रेस ने कितनी सीटें मांगी: अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 10 साल पहले की तरह गठबंधन कर मैदान में उतरने की दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं. हालांकि, इस तैयारी में एक बड़ा पेंच कांग्रेस की भारी भरकम डिमांड ने जरूर फंसा दिया है.

कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने 181 सीटों देने की डिमांड रख दी है. जबकि समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें देने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा था.

अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है. 17 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली में बड़ी बैठक कर सीटों पर आपसी तालमेल के साथ मुहर लगा सकते हैं. हाल ही में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इशारा किया था कि 17 नवंबर को सब कुछ फाइनल हो सकता है.

पिछले दो चुनाव में सपा का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

गठबंधन का कैसा रहा परिणाम: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था. उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. 2016 के आखिरी दिनों में पारिवारिक कलह ने अखिलेश को गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया था. अगर ऐसा न होता तो वह यूपी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, पार्टी से अलग रह पकड़ चुके थे. ऐसे में अखिलेश को महसूस हुआ कि अब सत्ता में वापसी की राह अकेले चुनाव लड़कर आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी का कर वोटर भी कट जाएगा.

ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए यूपी में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया. समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में कांग्रेस को 105 सीटें दी थीं. खुद 298 सीटों पर लड़ी थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव '27 साल यूपी बेहाल' के नारे के साथ यूपी का किला फतह करने के लिए एक रथ पर सवार हुए. लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, जब नतीजे आए तो सारी उम्मीद चकनाचूर हो गई.

अखिलेश को अंदाजा भी नहीं था कि गठबंधन में उन्हें इतनी करारी हार झेलनी पड़ेगी. 2012 में अकेले दम पर 224 सीट जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की बनी सरकार 2017 के गठबंधन में महज 47 सीट ही जीत पाई और अखिलेश के सत्ता में वापसी के मंसूबों पर पानी फिर गया.

पिछले दो चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

2017 में सपा की बड़ी हार: अखिलेश को एहसास हो गया कि गृह क्लेश में तो उनका नुकसान हुआ ही, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन भी बड़ी भूल थी. ऐसे में यह गठबंधन चुनाव खत्म होने के बाद ही टूट गया. कांग्रेस पार्टी 105 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ सात सीटें ही जीत पाई थी. कांग्रेस के गठबंधन का कड़वा स्वाद रखने के बाद अखिलेश को समझ आ गया कि यूपी में 2019 में लोकसभा चुनाव है और अकेले लोकसभा चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाएगा.

ऐसे में राजनीति की धुर विरोधी बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी ने हाथ मिला लिया. 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, पार्टी पहले की तरह ही पांच लोकसभा सीटें जीत पाई. लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिला.

2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न होने के बावजूद इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीतने में सफल हो गई. अखिलेश को यहां भी गठबंधन रास नहीं आया. इसके बाद 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हुआ. कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करने के बजाय क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया और चुनाव लड़ा.

यूपी में सरकार बदलने की अपील करते अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटे दलों से सपा का गठबंधन: गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी, सुभासपा, राष्ट्रीय लोक दल और महान दल के साथ ही अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा. इस गठबंधन से अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन 47 सीट से 111 सीट पहुंचने में सफल जरूर हो गए. सीटें तो बढ़ीं, लेकिन अखिलेश का सपना इस बार के गठबंधन में भी पूरा नहीं हुआ.

उनके गठबंधन के जो साथी थे वह भी अखिलेश से दूर चले गए. इनमें राष्ट्रीय लोक दल, सुभासपा और निषाद पार्टी शामिल थी. महान दल ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया. अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल भी बागी हो गईं. अखिलेश फिर अकेले हो गए. दो ही साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना था.

अखिलेश यादव सभी राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके आजमा चुके थे. इसका उन्हें कभी भी ज्यादा लाभ नहीं मिला, लेकिन अपने बलबूते चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे. 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें फिर से गठबंधन के विश्वसनीय साथी की तलाश थी.

ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अलायंस तैयार हुआ. नाम रखा गया इंडिया. इस गठबंधन को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी. अखिलेश को यह सही मौका नजर आया और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में एक बार फिर सात साल बाद विधानसभा चुनाव में हार की टीस को भुलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पंजे के साथ साइकिल को रफ्तार देने का मन बना लिया.

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ. 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने पर राजी हुई. शेष सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और इस गठबंधन में पहली बार अखिलेश यादव को भरपूर लाभ मिला.

पांच लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के बल पर साढ़े सात गुना से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल हो गई. समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया.

वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल कर पाने वाली कांग्रेस पार्टी को भी गठबंधन का खूब फायदा मिला. 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी कांग्रेस पार्टी छह लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई. यानी गठबंधन में पांच सीटों का सीधे तौर पर कांग्रेस को भी फायदा मिला.

अब 2024 के लोकसभा चुनाव के गठबंधन की सफलता को ही आधार मानते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर साथ चलकर 27 में यूपी की कुर्सी की ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद लगाए हैं.

राहुल गांधी यूपी चुनाव को लेकर तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस का पिछले दो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन: सपा-कांग्रेस के गठबंधन में 2017 में कांग्रेस ने जो सात सीटें जीती थीं, उनमें बेहट से नरेश सैनी, सहारनपुर से मसूद अख्तर, कानपुर कैंट से सोहिल अख्तर अंसारी, रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना, रायबरेली सदर से अदिति सिंह, मथुरा से प्रदीप माथुर.

2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ा था. 399 सीटों में से 387 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस को करीब 21.50 लाख वोट मिले थे. 46 सीटें ऐसी थीं, जहां पर कांग्रेस मुश्किल से 10000 वोट का आंकड़ा पार कर पाई थी.

यूपी में पिछले दो विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन: 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो गठबंधन में पार्टी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी. 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी. इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी.

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे जिनमें से 111 सीटों पर पार्टी को जीत मिली जबकि 125 सीटों के करीब समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा था.

चुनावी मोड में अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

गठबंधन में पेंच फंसा सकती है कांग्रेस की डिमांड: कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2026 के लिए गठबंधन में 181 सीटों की डिमांड की है. इसका खुलासा हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया है.

हालांकि, समाजवादी पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीती गई छह सीटों के हिसाब से 30 से 35 विधानसभा सीटें देने को तैयार हैं.

ज्यादा जोर या दबाव पर 50 से 60 सीटें ही कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश ने सोच रखी हैं. ऐसे में सपा मुखिया की जो सीटें देने की मैक्सिम लिमिट है, उससे कांग्रेस तीन गुना ज्यादा मांग रही है. ऐसे में कांग्रेस अगर जिद पर अड़ी रही तो गठबंधन भी खटाई में पड़ सकता है.

हालांकि, कांग्रेस भी चाहती यही है कि ज्यादा सीटें मांगे तो कम से कम 60 से 70 सीटों पर तो बात बन ही जाएगी. बिना गठबंधन के कांग्रेस भी चुनाव मैदान में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी कमजोरी बखूबी मालूम है.