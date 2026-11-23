कांग्रेस को डबल झटका: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से वेस्टर्न यूपी में दरकेगी कांग्रेस! सपा भी चलेगी चाल!
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के हालात पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 1:20 PM IST
लखनऊ: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन किया. इसकी घोषणा उन्होंने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करके दी.
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया. ओवैसी और चंद्रशेखर के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए गठबंधन का भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये कहकर खारिज करते हों कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा है नही, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटरों में दोनों ही नेता सेंध लगाने में सक्षम हैं. वज़ह है कि चंद्रशेखर आजाद पिछले लोकसभा चुनाव में जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने वहां उन्हें दलितों का अच्छा खासा वोट मिला.
असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जुड़ चुके हैं. ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का असर सपा कांग्रेस के गठबंधन को प्रभावित जरूर कर सकता है. हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं की असलियत जनता को मालूम है कि यह किसके लिए काम कर रहे हैं. यही वज़ह है कि जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी.
एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने को लेकर 23, 24 और 25 नवंबर को बातचीत शुरू होनी है, वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन का एलान कुछ दिन पहले हो चुका है. यह गठबंधन एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का है. यह दोनों ही नेता गठबंधन करने के बाद सहारनपुर में एक दिन पहले ही बड़ी बैठक भी कर चुके हैं. ऐसे में यह साफ तौर पर जाहिर है कि दोनों ही नेता पूरे उत्तर प्रदेश पर कम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं.
इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है. ऐसे में सहारनपुर को ही दोनों नेताओं ने इसलिए चुना क्योंकि यहां से सियासी संदेश दूर तक जाए. सहारनपुर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद सांसद हैं.
सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें दे सकती है कांग्रेस को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का जोर लगाएंगे, वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे. ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से कांग्रेस परेशान हो सकती है. मुस्लिम वोटो में सेंध लगाने का खतरा कांग्रेस को सता भी रहा है.
वज़ह यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें देने पर विचार कर रही है. कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वह करिश्मा नहीं कर पाती है जो प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में करने में सफल होती है. ऐसे में गठबंधन में कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटें दी जाएं.
इस पर समाजवादी पार्टी का फोकस है. कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो यहां पर ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन भारी पड़ सकता है. हालांकि कांग्रेस इसे लेकर प्लान भी तैयार कर रही है कि कैसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में अधिक सीटें हिस्से में आती हैं तो प्रत्याशी को कैसे जीत दिलाई जा सके. पार्टी इसका दारोमदार पार्टी के कार्यकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद पर रहेगा.
साथ ही कांग्रेस आलाकमान बड़े नेताओं से लेकर देश के कांग्रेस के ऐसे नेताओं को इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगाएगी जो, मुसलमानों और दलितों को ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ मोड सकें.
किसानों को साथ लेने के लिए हरियाणा के नेताओं को लगाया जाएगा, जबकि राजस्थान के नेता जाट और गुर्जर समाज के वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर प्रचार-प्रसार करते हुए नजर आएंगे.
कैसा रहा था सपा का प्रदर्शन
पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात करें तो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 136 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी. इनमें से सिर्फ 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई थी, जबकि यह चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने लड़ा था. इसमें राष्ट्रीय लोक दल ने आठ सीटें जीती थीं.
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 93 सीटों पर जीत हासिल की थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुल सीटें जीतने की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कुल 111 सीटें जीती थीं.
कैसा रहा था कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ी थी. 399 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 12 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत जब्त करने से बचा पाई. इनमें से दो सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में सफल रही थी, जबकि 10 सीटों पर पार्टी को 5000 से लेकर 10000 वोट मिले थे. 387 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी. ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पूरे ही प्रदेश में खराब रहा था.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं रही थी, हालांकि कुछ प्रत्याशियों ने ठीकठाक वोट हासिल किए थे, लेकिन जमानत उनकी भी जब्त हुई थी.
कैसा रहा था आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन
पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर पार्टी को सफलता नहीं मिली थी. पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह भी चुनाव हार गए थे. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बनने में सफलता हासिल की थी.
कैसा रहा था ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन
वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी. पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुल साढ़े चार लाख मत प्राप्त हुए थे. वोट शेयर तकरीबन 0.43% रहा था. 2017 में एआईएमआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जमाना जब्त हुई थी, तब पार्टी को दो लाख से कुछ ज्यादा वोट मिले थे.
ओवैसी का अब्दुल दरी ही बिछाएगा
ओवैसी कह रहे हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा और अनाउंस कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री होंगे. कांग्रेस पार्टी ने दो मुसलमान राष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति, चार मुख्यमंत्री, दो विदेश मंत्री और गवर्नर भी दिए हैं. वह आए हैं तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा. मतलब दरी बिछाने का रास्ता तो वही साफ कर रहे हैं. अभी तक एआईएमआईएम अपना कोई राष्ट्रीय नेता तक नहीं बन पाई है तो अब्दुल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहां बना पाएगी. यह उनके कहने की बातें हैं. कहने वालों का कुछ नहीं होने वाला. जो हैदराबाद में कुछ नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे? जनता सब जानती है.
'जब ओवैसी खुद से सीएम फेस नहीं तो मुस्लिम क्यूं करेंगे गठबंधन को वोट'
ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन बना है. गठबंधन बनते ही उस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं. गठबंधन में चंद्रशेखर के साथ रह चुके पार्टी के नेता भी अब खुलकर बोल रहे हैं कि यह एलायंस जो हुआ है वह सत्ता दल जो केंद्र और प्रदेश में है उसका कहीं न कहीं भरपूर समर्थन है.
ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वह उतना ही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है. इस तरह के आरोप उन पर लगते ही रहे हैं, जो आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हुआ है यह कोई बहुत ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को यह पता है कि चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टी कुछ ज्यादा उत्तर प्रदेश में कर नहीं पाएगी. ओवैसी ने खुद कहा कि हम चंद्रशेखर को सीएम बनाएंगे. चंद्रशेखर आखिर कहां से सीएम बन जाएंगे जब उतनी सीटें ही नहीं आएंगी.
ओवैसी को सीएम बनना नहीं है तो भला मुस्लिम उन्हें वोट क्यों देंगे. उनको भी पता है कि किस समीकरण के तहत गठबंधन बना है. वर्ष 2022 में अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया था और गठबंधन तय भी हो गया था. अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को चार सीटें भी दे दी थीं. शाम को गठबंधन तय हुआ और अगले दिन चंद्रशेखर ने प्रेस कांफ्रेंस करके मना कर दिया.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है. उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे. यह अचानक फैसला हुआ. उसको लेकर चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जो लोग रहे थे, जो टिकट के दावेदार थे जिनका टिकट भी फाइनल हो गया था, वह पार्टी संगठन में भी थे, आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं दूसरे पक्ष का उन पर ज्यादा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने वह गठबंधन तोड़ दिया था. उस गठबंधन को तोड़ने का नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 30 सीटें 2022 के चुनाव में ऐसी रही थी, जहां पर 500, 1000, 1500 और 2000 वोटो से समाजवादी पार्टी हार गई थी. यह सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती थी. ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर सवाल खड़े होना लाजिमी है.