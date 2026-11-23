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कांग्रेस को डबल झटका: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से वेस्टर्न यूपी में दरकेगी कांग्रेस! सपा भी चलेगी चाल!

वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस को डबल झटका. ( ETV Bharat )

लखनऊ: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन किया. इसकी घोषणा उन्होंने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करके दी.

इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया. ओवैसी और चंद्रशेखर के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए गठबंधन का भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये कहकर खारिज करते हों कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा है नही, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटरों में दोनों ही नेता सेंध लगाने में सक्षम हैं. वज़ह है कि चंद्रशेखर आजाद पिछले लोकसभा चुनाव में जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने वहां उन्हें दलितों का अच्छा खासा वोट मिला.

कांग्रेस को झटका: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से वेस्टर्न यूपी में दरकेगी कांग्रेस! (ETV Bharat) असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जुड़ चुके हैं. ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का असर सपा कांग्रेस के गठबंधन को प्रभावित जरूर कर सकता है. हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं की असलियत जनता को मालूम है कि यह किसके लिए काम कर रहे हैं. यही वज़ह है कि जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी. वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस को डबल झटका. (ETV Bharat) एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने को लेकर 23, 24 और 25 नवंबर को बातचीत शुरू होनी है, वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन का एलान कुछ दिन पहले हो चुका है. यह गठबंधन एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का है. यह दोनों ही नेता गठबंधन करने के बाद सहारनपुर में एक दिन पहले ही बड़ी बैठक भी कर चुके हैं. ऐसे में यह साफ तौर पर जाहिर है कि दोनों ही नेता पूरे उत्तर प्रदेश पर कम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं. इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है. ऐसे में सहारनपुर को ही दोनों नेताओं ने इसलिए चुना क्योंकि यहां से सियासी संदेश दूर तक जाए. सहारनपुर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद सांसद हैं. समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को घेरने की तैयारी में. (ETV Bharat) सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें दे सकती है कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का जोर लगाएंगे, वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे. ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से कांग्रेस परेशान हो सकती है. मुस्लिम वोटो में सेंध लगाने का खतरा कांग्रेस को सता भी रहा है. वज़ह यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें देने पर विचार कर रही है. कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वह करिश्मा नहीं कर पाती है जो प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में करने में सफल होती है. ऐसे में गठबंधन में कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटें दी जाएं. पश्चिमी यूपी पर जोर दे रही हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा. (ETV Bharat) इस पर समाजवादी पार्टी का फोकस है. कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो यहां पर ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन भारी पड़ सकता है. हालांकि कांग्रेस इसे लेकर प्लान भी तैयार कर रही है कि कैसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में अधिक सीटें हिस्से में आती हैं तो प्रत्याशी को कैसे जीत दिलाई जा सके. पार्टी इसका दारोमदार पार्टी के कार्यकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद पर रहेगा. साथ ही कांग्रेस आलाकमान बड़े नेताओं से लेकर देश के कांग्रेस के ऐसे नेताओं को इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगाएगी जो, मुसलमानों और दलितों को ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ मोड सकें. किसानों को साथ लेने के लिए हरियाणा के नेताओं को लगाया जाएगा, जबकि राजस्थान के नेता जाट और गुर्जर समाज के वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर प्रचार-प्रसार करते हुए नजर आएंगे. ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से वेस्टर्न यूपी में दरकेगी कांग्रेस! सपा भी चलेगी चाल ! (ETV Bharat) कैसा रहा था सपा का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात करें तो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 136 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी. इनमें से सिर्फ 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई थी, जबकि यह चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने लड़ा था. इसमें राष्ट्रीय लोक दल ने आठ सीटें जीती थीं. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 93 सीटों पर जीत हासिल की थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुल सीटें जीतने की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कुल 111 सीटें जीती थीं.