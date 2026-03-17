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रामनगर में आम-लीची के बौर से बढ़ी एलर्जी और सांस की परेशानी, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

आम और लीची के बागानों में बौर से बागान महके, बौर से निकलने पोलन लोगों को पहुंचा रहा अस्पताल, जानिए कैसे बचे?

MANGO LITCHI POLLEN
आम-लीची के बौर से बढ़ी परेशानी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 5:40 PM IST

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रामनगर: इन दिनों रामनगर में आम और लीची के बागानों में बौर (फूल) आने का मौसम चल रहा है. बागानों से निकलने वाली सुगंध जहां वातावरण को खुशबूदार बना रही है तो वहीं हवा में फैल रहे परागकण (पोलन) लोगों के स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं. खासकर अस्थमा के मरीजों और एलर्जी से ग्रसित लोगों में आंखों में जलन, खुजली, छींकें और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं.

अस्पतालों में एकाएक बढ़े एलर्जी और सांस के मरीज: स्थानीय डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में एलर्जी और श्वास संबंधी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. अस्पतालों और क्लीनिकों में ऐसे मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्हें पोलन के कारण दिक्कत हो रही है. इसके अलावा आंखों में समस्या लेकर भी मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं.

रामनगर के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रजा बैग से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

फ्लावरिंग सीजन में पोलन की बढ़ती है समस्या: इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रजा बैग ने बताया कि फरवरी से अप्रैल के बीच आम, लीची और अन्य पौधों में फ्लावरिंग का समय होता है. इस दौरान वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में पोलन फैल जाता है, जिससे कई लोगों को एलर्जी की समस्या होने लगती है.

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आम पर लगे बौर (फोटो- ETV Bharat)

पोलन से होने वाली समस्याओं के लक्षण: उन्होंने बताया कि इसके सामान्य लक्षणों में आंखों में खुजली, लाल होना, पानी आना, बार-बार छींक आना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं. डॉ. बैग ने कहा कि यह समस्या शरीर की इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया के कारण होती है. जब पोलन कण शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर उन्हें बाहरी तत्व समझकर प्रतिक्रिया करता है, जिससे एलर्जी के लक्षण सामने आते हैं.

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पोलन से होने वाली समस्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

पोलन से कैसे बचें? उन्होंने लोगों को सलाह दी कि इस मौसम में सुबह के समय बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें और बागानों या अधिक पेड़-पौधों वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें. इसके अलावा बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा साफ पानी से धोते रहें. आंखों की सुरक्षा के लिए बड़े फ्रेम का अच्छा सनग्लास पहनना भी फायदेमंद रहेगा.

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डॉक्टर के पास पहुंचे आंख के मरीज (फोटो- ETV Bharat)

ज्यादा परेशानी महसूस होने पर डॉक्टर से करें संपर्क: वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रजा बैग ने ये भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है, तो वो डॉक्टर की सलाह से एंटी-एलर्जी दवाइयां ले सकता है. लापरवाही बरतने से समस्या गंभीर हो सकती है, इसलिए समय रहते सावधानी और इलाज जरूरी है.

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अस्पातल में बढ़ी मरीजों की संख्या (फोटो- ETV Bharat)

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