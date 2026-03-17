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रामनगर में आम-लीची के बौर से बढ़ी एलर्जी और सांस की परेशानी, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

आम-लीची के बौर से बढ़ी परेशानी ( फोटो- ETV Bharat )

रामनगर: इन दिनों रामनगर में आम और लीची के बागानों में बौर (फूल) आने का मौसम चल रहा है. बागानों से निकलने वाली सुगंध जहां वातावरण को खुशबूदार बना रही है तो वहीं हवा में फैल रहे परागकण (पोलन) लोगों के स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं. खासकर अस्थमा के मरीजों और एलर्जी से ग्रसित लोगों में आंखों में जलन, खुजली, छींकें और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. अस्पतालों में एकाएक बढ़े एलर्जी और सांस के मरीज: स्थानीय डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में एलर्जी और श्वास संबंधी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. अस्पतालों और क्लीनिकों में ऐसे मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्हें पोलन के कारण दिक्कत हो रही है. इसके अलावा आंखों में समस्या लेकर भी मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं. रामनगर के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रजा बैग से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat) फ्लावरिंग सीजन में पोलन की बढ़ती है समस्या: इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रजा बैग ने बताया कि फरवरी से अप्रैल के बीच आम, लीची और अन्य पौधों में फ्लावरिंग का समय होता है. इस दौरान वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में पोलन फैल जाता है, जिससे कई लोगों को एलर्जी की समस्या होने लगती है.