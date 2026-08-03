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AAP ने दिल्ली में 1.30 लाख साइकिलों की खरीद में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, सरकार से मांगा ब्योरा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द साइकिलों के मेक और मॉडल की जानकारी सार्वजनिक करें.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 3:00 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी गई करीब 1.30 लाख साइकिलों की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि साइकिलों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संबंधित विभाग के मंत्री आशीष सूद से साइकिलों के मेक और मॉडल की जानकारी सार्वजनिक करने तथा मामले की जांच कराने की मांग की.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक दिन पहले भी इसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विभागीय मंत्री आशीष सूद की ओर से कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार का यह कहना है कि किसी अधिकारी ने गलत काम किया और मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो सबसे पहले उन्हें जांच के आदेश देने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार जांच के आदेश भी नहीं देती और विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं देती तो इससे यह संदेश जाएगा कि भविष्य में किसी अधिकारी को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है.

बताइए कौन-सा मेक और मॉडल खरीदा गया:

AAP नेता ने कहा कि भाजपा सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि साइकिलें चार हजार रुपये से लेकर पचास-पचपन हजार रुपये तक की आती हैं और सरकार ने महंगा मॉडल खरीदा है. इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि ऐसा है तो सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर कौन-सा मेक और कौन-सा मॉडल खरीदा गया, जिसके लिए प्रति साइकिल लगभग 6,957 रुपये का भुगतान किया गया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार मेक और मॉडल बता देगी तो कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या बाजार में उसकी कीमत की जांच कर सकता है.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)

थोक खरीद में कीमत कम होने का दिया तर्क:

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम तौर पर खुदरा बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की तुलना में बड़ी संख्या में खरीद करने पर कीमत कम हो जाती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई साइकिल बाजार में पांच हजार रुपये की मिलती है, तो 1.30 लाख साइकिलें एक साथ खरीदने पर उसकी कीमत और कम होनी चाहिए. ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करे कि इतनी बड़ी खरीद के बावजूद प्रति साइकिल इतनी अधिक कीमत क्यों चुकाई गई.

सरकार से पारदर्शिता की मांग:

उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए. यदि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है तो मेक, मॉडल और खरीद संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इससे सभी संदेह खुद खत्म हो जाएंगे.

शिकायत दर्ज कराने के सवाल पर दिया जवाब:

प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी इस मामले में किसी जांच एजेंसी के पास शिकायत दर्ज कराएगी, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि सरकार यह कहेगी कि उसके पास कोई शिकायत नहीं आई है, तो पार्टी औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा देगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दिल्ली पुलिस सभी केंद्र सरकार के अधीन हैं. इसके बावजूद यदि शिकायत की जरूरत होगी तो आम आदमी पार्टी शिकायत देने से पीछे नहीं हटेगी.

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि वह जल्द से जल्द साइकिलों के मेक और मॉडल की जानकारी सार्वजनिक करें और यदि जरूरत हो तो खरीद प्रक्रिया की जांच के आदेश भी दें. उन्होंने कहा कि इससे पूरे मामले में पारदर्शिता आएगी और लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा.

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