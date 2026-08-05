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शराब खरीदते पुलिसकर्मी का कथित वीडियो आया सामने, डायल 112 के कर्मचारी की होगी जांच

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे वीडियो में पुलिस का जवान शराब दुकान से शराब लेकर बाहर निकल रहा है. वीडियो की की होगी जांच.

DIAL 112 SURAJPUR
शराब खरीदते पुलिसकर्मी का कथित वीडियो आया सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: शराब पीकर सड़क और गली मोहल्लों में हंगामा करने वालों को अक्सर पुलिस सबक सिखाती है. लेकिन जब वहीं पुलिस के जवान खुद शराब दुकान से शराब खरीदकर जाते नजर आएं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होंगे. बालिग इंसान का शराब खरीदना और पीना जुर्म नहीं है, लेकिन जब सरकारी गाड़ी वो भी डायल 112 का जवान शराब खरीदने के लिए अंग्रेजी शराब दुकान पर जाए, तो पुलिस सवालों के घेरे में जरूर खड़ी हो जाती है.

पुलिस जवान का शराब खरीदते वीडियो आया सामने

घटना सूरजपुर के जयनगर थाना इलाके की है, जहां लटोरी इलाके की शराब दुकान से डायल 112 का जवान शराब खरीदकर ले जाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है. कथित वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा, वैसे ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे. वीडियो देखने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने तत्काल मामले की जांच करनी शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस जवान के शराब खरीदने का वीडियो किसी ग्रामीण ने मौके पर बनाकर शेयर कर दिया. जिस वक्त पुलिस का जवान शराब खरीद रहा था उस वक्त वह सरकारी वाहन से दुकान पर शराब लेने पहुंचा था. इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी जवान ऑन ड्यूटी रहा होगा.

शराब खरीदते पुलिसकर्मी का कथित वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

एक वीडियो वायरल हुआ है, वायरल वीडियो में एक पुलिस जवान शराब दुकान से शराब लेते हुए नजर आया है. हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. दोषी को बुलाया गया है, आने के बाद उससे पूछताछ होगी. दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

वीडियो के सत्यता की होगी जांच

हालांकि, सामने आए वीडियो में यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित कर्मी ने शराब का सेवन किया या नहीं. फिलहाल पुलिस विभाग पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता, घटना की परिस्थितियों और संबंधित कर्मचारी की भूमिका की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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