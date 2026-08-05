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शराब खरीदते पुलिसकर्मी का कथित वीडियो आया सामने, डायल 112 के कर्मचारी की होगी जांच

सूरजपुर: शराब पीकर सड़क और गली मोहल्लों में हंगामा करने वालों को अक्सर पुलिस सबक सिखाती है. लेकिन जब वहीं पुलिस के जवान खुद शराब दुकान से शराब खरीदकर जाते नजर आएं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होंगे. बालिग इंसान का शराब खरीदना और पीना जुर्म नहीं है, लेकिन जब सरकारी गाड़ी वो भी डायल 112 का जवान शराब खरीदने के लिए अंग्रेजी शराब दुकान पर जाए, तो पुलिस सवालों के घेरे में जरूर खड़ी हो जाती है.

पुलिस जवान का शराब खरीदते वीडियो आया सामने

घटना सूरजपुर के जयनगर थाना इलाके की है, जहां लटोरी इलाके की शराब दुकान से डायल 112 का जवान शराब खरीदकर ले जाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है. कथित वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा, वैसे ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे. वीडियो देखने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने तत्काल मामले की जांच करनी शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस जवान के शराब खरीदने का वीडियो किसी ग्रामीण ने मौके पर बनाकर शेयर कर दिया. जिस वक्त पुलिस का जवान शराब खरीद रहा था उस वक्त वह सरकारी वाहन से दुकान पर शराब लेने पहुंचा था. इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी जवान ऑन ड्यूटी रहा होगा.