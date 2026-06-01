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हमीरपुर पुल हादसा: 'हमें कोई तो बचा लो', मरने से पहले मजदूर ने वीडियो पर लगाई थी ये गुहार

29 मई की रात निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहने से चार मजदूरों और दो गार्डों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी.

हादसे से पहले का कवीडियो वायरल, हमीरपुर
हादसे से पहले का कवीडियो वायरल, हमीरपुर (Alleged video from before the Hamirpur accident goes viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:45 AM IST

5 Min Read
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हमीरपुर: यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे के तीसरे दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हादसे में जान गंवाने वाले बांदा जिले के चिल्ला निवासी मजदूर कुलदीप निषाद ने पुल गिरने से कुछ मिनट पहले बनाया था. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेज आंधी, बारिश और भयावह मौसम का मंजर दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक युवक मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह युवक कुलदीप निषाद है. वीडियो में उसके पीछे अन्य मजदूरों के होने की भी चर्चा है. वहीं आसपास से लोगों की आवाजें भी सुनाई देती हैं.

बताया जा रहा है कि वायरल हुई तीन वीडियो क्लिप में सबसे लंबी क्लिप 1 मिनट 19 सेकेंड की है. दावा है कि इसे 29 मई की रात करीब 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में तेज हवा, बारिश और असामान्य आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे उस समय की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों का कहना हैं कि वीडियो घटना से ठीक पहले का है. बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप के परिजनों और साथियों ने यह वीडियो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को भी दिखाया था. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने वीडियो की प्रामाणिकता पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.


गौरतलब है कि 29 मई की रात निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहने से चार मजदूरों और दो गार्डों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. मामले की जांच जारी है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद हादसे को लेकर नए सवाल भी उठने लगे हैं.

गार्ड बोला, बड़े पैमाने में रेत और मौरंग आई थी

करीब नौ महीने से साइट पर तैनात रहे गार्ड अवधपाल ने का कहना है कि उसने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी बाहर से बड़े पैमाने पर रेत या मौरंग आते नहीं देखी. उसके अनुसार निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली रेत स्थानीय स्तर पर नदी क्षेत्र से लाई जाती थी. आसपास के ट्रैक्टर-ट्रॉली नियमित रूप से सामग्री लेकर आते थे और उसी का उपयोग निर्माण में होता था.


गार्ड का दावा है कि उसने कभी रेत को छानने या गुणवत्ता परीक्षण की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं देखी। उसके अनुसार जिस स्वरूप में रेत आती थी, उसी का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता था. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह जांच का विषय है, लेकिन हादसे के बाद यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि पुल निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्रोत क्या था, उसकी गुणवत्ता की जांच कैसे हुई और क्या सभी मानकों का पालन किया गया.


हादसे वाली रात को लेकर गार्ड का बयान और भी महत्वपूर्ण है. अवधपाल का दावा है कि तेज आंधी और खराब मौसम के बावजूद साइट पर गतिविधियां जारी थी. उसने बताया कि घटना से करीब 15 मिनट पहले उसकी मृतकों में शामिल कुछ लोगों से बातचीत हुई थी. मौसम खराब होने की चर्चा भी हो रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद भारी बीम और संरचना का हिस्सा नीचे आ जाएगा.

गार्ड का कहना है कि उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मलबे में दबते देखा।.उसका दावा है कि मजदूर सो नहीं रहे थे, बल्कि कई लोग काम में लगे हुए थे. अवधपाल का सबसे बड़ा आरोप यह है कि यदि समय रहते काम रोक दिया जाता और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता तो शायद छह लोगों की जान बच सकती थी. उसके शब्दों में अगर ऊपर के जिम्मेदार लोग कह देते कि नीचे उतर जाओ और काम बंद कर दो, तो लोग बच सकते थे।


गार्ड ने यह भी दावा किया कि पिछले दो महीने से निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने का दबाव दिखाई दे रहा था. उसके अनुसार रात में भी लगातार काम कराया जा रहा था और समयसीमा पूरी करने की जल्दबाजी थी. उसने कुछ इंजीनियरों और सुपरवाइजरों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कार्य को जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा था.

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