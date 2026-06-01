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हमीरपुर पुल हादसा: 'हमें कोई तो बचा लो', मरने से पहले मजदूर ने वीडियो पर लगाई थी ये गुहार

हादसे से पहले का कवीडियो वायरल, हमीरपुर ( Alleged video from before the Hamirpur accident goes viral )