नकली खाद-बीज के आरोपों पर गहलोत का भजनलाल पर पलटवार, कहा- सबूत जनता के सामने रखें, वरना मांगें माफी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आरोपों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है.
Published : November 6, 2026 at 10:06 AM IST
जयपुर : प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री की ओर से खाद की दुकान को लेकर लगाए गए आरोपों पर गहलोत ने एक बार फिर पलटवार किया है. गहलोत ने सीएम से सबूत पेश करने या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.
गहलोत ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने खाद-बीज की दुकान खोली थी, तब भजनलाल शर्मा महज पांच साल के थे. ऐसे में उन्हें कैसे पता चला कि उस दुकान में क्या होता था? आखिर मुख्यमंत्री को किसने ब्रीफ किया? गहलोत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनपर आरोप लगाए हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे उन आरोपों का आधार, तथ्य और सबूत जनता के सामने रखें. यदि आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं हैं तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए. मुख्यमंत्री को यह तक जानकारी नहीं है कि भारत में यूरिया कब आया था, फिर उन्हें उनकी खाद की दुकान के बारे में इतनी जानकारी कहां से मिल गई?
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दिल्ली के इशारे पर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री? : गहलोत ने मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर भाजपा आलाकमान की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री दिल्ली के आलाकमान को खुश करने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हों या उन्हें वहां से ब्रीफ किया गया हो. कुछ लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं या अमित शाह या किसी अन्य नेता के कहने पर बयान दे रहे हैं, इसकी सच्चाई तो भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं. मुख्यमंत्री अपने बयानों के चलते पूरे प्रदेश में हंसी का पात्र बन रहे हैं. बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है. यदि मुख्यमंत्री के पास कोई सबूत नहीं है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.
मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज भी मन में दुख : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके बारे में जो बातें कही थीं, उनसे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है, उन्हें मुख्यमंत्री से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी. भजनलाल शर्मा से उनकी दो बार मुलाकात हुई और दोनों बार अच्छी बातचीत हुई. उनके मन में मुख्यमंत्री के प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है, लेकिन राजनीति में विपक्ष को सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है.
विपक्ष सरकार की नीतियों, फैसलों और कार्यशैली पर सवाल उठाता है. सरकार को विपक्ष की बातों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए. यदि किसी मुद्दे पर विपक्ष की बात सही है तो उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि इससे अंततः जनता को फायदा होगा. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाते समय तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी है.
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सरकार के दो साल नहीं, पांच साल तक विपक्ष उठाएगा सवाल : गहलोत ने मुख्यमंत्री के बोलने के अंदाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका बोलने का तरीका लीक से हटकर है. इसमें विपक्ष के लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यदि प्रदेश में पांच साल सरकार चलानी है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार के कामकाज और कुशासन पर सवाल उठाता रहेगा. विपक्ष का काम ही सरकार को उसकी कमियां बताना है.
लोकतंत्र बचाओ रैली पर भी उठाए सवाल : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की ओर से देशभर में निकाली जा रही लोकतंत्र बचाओ रैली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि 80 साल में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इससे बड़ा मजाक क्या होगा? गहलोत ने कहा कि भाजपा अपराध बोध से ग्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है. काला धन वापस लाने, महंगाई कम करने और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे भाजपा ने किए थे, लेकिन वो वादे सब फेल हो गए हैं. अब इन लोगों ने चुनाव आयोग के जरिए जो खेल खेला है वो सबने देखा है. कैसे असम में परिसीमन किया गया, राजस्थान में परिसीमन किया गया. इनकी सोच बहुत खतरनाक है. 80 साल में पहली बार देख रहा हूं कि सत्ताधारी दल विपक्ष के आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. पूरे मुल्क के लोग इन पर हंस रहे हैं.
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गहलोत ने कहा कि यूरोप के कई देशों में हिंसा हो रही है. आगजनी हो रही है, लेकिन भारत में इंडी अलायंस, जेन जी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं. कहीं पर कोई हिंसा या अराजकता नहीं हुई. मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहे हैं. कहीं पर कोई अराजकता नहीं मिली तो फिर यह लोग कैसे अराजकता की बात कर रहे हैं? भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्तापलट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है. राहुल गांधी ने तो कहा है कि बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है. तब भी यह लोग जानबूझकर जनता की सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के जुमले फेंक रहे हैं. मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सड़कों पर घूम रहे हैं और पूरे देश में इनका मजाक उड़ रहा है.