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नकली खाद-बीज के आरोपों पर गहलोत का भजनलाल पर पलटवार, कहा- सबूत जनता के सामने रखें, वरना मांगें माफी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat )

जयपुर : प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री की ओर से खाद की दुकान को लेकर लगाए गए आरोपों पर गहलोत ने एक बार फिर पलटवार किया है. गहलोत ने सीएम से सबूत पेश करने या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.