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लखनऊ में कथित धर्मांतरण का भंडाफोड़, तमिलनाडु से आए लोगों पर लालच देने का आरोप, 7 पर FIR

आधी रात को भरसवा गांव में क्यों मचा बवाल? तमिलनाडु से आए 5 लोगों को पुलिस ने उठाया

धर्म परिवर्तन का जिन्न!
धर्म परिवर्तन का जिन्न! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:38 PM IST

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लखनऊ: मोहनलालगंज इलाके के भरसवा गांव में धर्मांतरण की सूचना पर देर रात हंगामा हो गया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि एक घर में तमिलनाडु से आए कुछ लोग ठहरे हुए हैं और वहां लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तमिलनाडु से आए पांच लोगों समेत कुल सात लोगों को हिरासत लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

धर्मांतरण का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि तमिलनाडु से आए पांच लोगों के साथ गांव के दो लोग मिलकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं. उनका कहना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए कहा जाता है. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं गांव में हो चुकी हैं.

तमिलनाडु से आए सभी लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं. ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था.जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- रामबाबू, इंस्पेक्टर, मोहनलालगंज

वहीं इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका है उसकी भी जांच हो रही है. मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. हिरासत में लिए गए लोगों के बैंक खातों, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय लेनदेन की भी जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले के पीछे किसी तरह की आर्थिक फंडिंग या संगठित नेटवर्क तो नहीं है.

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