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लखनऊ में कथित धर्मांतरण का भंडाफोड़, तमिलनाडु से आए लोगों पर लालच देने का आरोप, 7 पर FIR

लखनऊ: मोहनलालगंज इलाके के भरसवा गांव में धर्मांतरण की सूचना पर देर रात हंगामा हो गया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि एक घर में तमिलनाडु से आए कुछ लोग ठहरे हुए हैं और वहां लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तमिलनाडु से आए पांच लोगों समेत कुल सात लोगों को हिरासत लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.



धर्मांतरण का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि तमिलनाडु से आए पांच लोगों के साथ गांव के दो लोग मिलकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं. उनका कहना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए कहा जाता है. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं गांव में हो चुकी हैं.



