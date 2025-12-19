श्रीकरणपुर बॉर्डर क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन सभा, दो विदेशी नागरिकों सहित कई लोग किए डिटेन
पुलिस के अनुसार बॉर्डर क्षेत्र में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को एकत्र किया जा रहा था.
Published : December 19, 2025 at 2:41 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक बिना अनुमति कथित रूप से धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां संचालित होने का मामला सामने आया है. रेलवे स्टेशन के पास एक हॉल में गुरुवार देर रात पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की. यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर की गई. जहां प्रार्थना सभा के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी दी गई थी.
दस्तावेजों की जांच शुरू: डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को देर शाम बाहर से आए लोगों द्वारा धार्मिक सभा कर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है. पुलिस के अनुसार हॉल के भीतर कई लोग ईसाई प्रार्थना करते पाए गए. वहीं मौके पर दो विदेशी नागरिकों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में विदेशी नागरिकों के जर्मनी निवासी होने की जानकारी सामने आई है. उनके वीजा, भारत में ठहरने के उद्देश्य और बॉर्डर क्षेत्र में आने की अनुमति को लेकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है.
कई लोगों को किया डिटेन: अशोक जोशी ने बताया कि यहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को एकत्र किया जा रहा था. आरोप है कि इस दौरान कथित रूप से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. पुलिस मौके से विदेशी नागरिकों सहित कई महिला-पुरुषों को डिटेन कर थाने ले गई. जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. कार्रवाई के दौरान हॉल के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.