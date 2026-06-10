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बलौदाबाजार में ग्रामीण से कथित अभद्रता पर मचा बवाल, पुलिस का वीडियो वायरल, जांच की मांग

वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है. बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी और ग्रामीण के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है, जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता सुनाई दे रहा है.वीडियो में सुनाई देने वाला कथित संवाद, “तू कौन है, कलेक्टर है या मुख्यमंत्री?” अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम बलौदा क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत खनन किया जा रहा है. नदी से लगातार रेत निकासी के कारण गांव की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि खनन गतिविधियों के चलते बिछाई गई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है.

ग्रामीणों की शिकायत का लिखित पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप

एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उन्होंने अवैध रेत खनन में शामिल लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि गांव की जल व्यवस्था और संसाधनों को बचाने के लिए है. उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर समय रहते कार्रवाई होती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती.

ग्रामीणों का बलौदाबाजार पुलिस पर मारपीट का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों के मुताबिक कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसके बाद गांव के लोगों ने महामाया चौक में शांतिपूर्ण धरना शुरू किया. उनका उद्देश्य प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करना था.ग्रामीणों का आरोप है कि धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंच पति ने पुलिस को बुलाया. इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने धरना समाप्त कराने का प्रयास किया. इसी दौरान बहस शुरू हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

हम अवैध रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टर को रोक रहे थे. नल फूट रहा था इसलिए उन्हें रोक रहे थे. रात को 12 बजे फिर पुलिस वाले आए. सरपंच और दो पुलिस वाले आए. मुझसे पूछताछ की. मारपीट किए और गालीगलौज किए. एसपी साहब से मिले हैं-रामकुमार पटेल, ग्रामीण, ग्राम बलौदा

गालीगलौज और मारपीट हुई है. हम चाहते हैं कि पानी की समस्या हल हो- श्यामा पटेल, निवासी, ग्राम बलौदा

माई लोगों को बोले है कि तुम लोगों को उठा कर ले जाएंगे. बच्चों को भी उठा कर ले जाएंगे. हमें न्याय चाहिए- मनके राजकुमार पटेल, ग्रामीण, ग्राम बलौदा

एसपी ने लिया संज्ञान

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जारी आदेश के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक कैंप कसडोल कौशल किशोर वासनिक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें वायरल वीडियो की सत्यता, घटना का स्थान, दिनांक, समय तथा वीडियो में दिखाई देने वाले पुलिसकर्मियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच अधिकारी को तीन दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा कि ग्रामीण आए थे, उन्होंने आवेदन दिया है. ग्रामीणों ने बताया कि रेत वाली गाड़ी चलने से पाइप टूट गया है. कुछ ग्रामीणों ने सरपंच से विवाद किया था. फिर वहां पुलिस गई थी. ग्रामीणों ने आवेदन दिया है कि पुलिस ने ग्रामीण से हाथापाई की है, उस पर जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि रेत की गाड़ी को लेकर संबंधित जानकारी खनिज विभाग को भी भेजी जाएगी ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है. वायरल वीडियो की सत्यता, घटनाक्रम और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. जिले में इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी तेज हो गई है.