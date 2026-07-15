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बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में परोस दी छिपकली! दर्जनभर छात्राएं बीमार

''सभी बच्चियों का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल किसी की स्थिति गंभीर नहीं है और सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो रहा है.'' - डॉ धीरज कुमार, ड्यूटी डॉक्टर

छह छात्राओं का अस्पताल में इलाज : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती छात्राओं में मेनका कुमारी (13), शिल्पी कुमारी (13), जहाना खातून (13), रागिनी कुमारी (17), अंशु कुमारी (13) और रूपा कुमारी (16) शामिल हैं. ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि सभी छात्राओं का उपचार किया गया है. किसी की स्थिति गंभीर नहीं है और सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

खाने में छिपकली परोसने का आरोप : जानकारी के अनुसार, छात्राएं रोज की तरह रात का भोजन कर रही थीं. इसी दौरान खाने में छिपकली दिखाई दी. तब तक कई छात्राएं भोजन कर चुकी थीं. कुछ ही देर बाद कई बच्चियों को पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत होने लगी. घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ और प्रभावित छात्राओं को तत्काल अस्पताल भेजा गया.

समय रहते रोका गया भोजन वितरण : विद्यालय प्रशासन के अनुसार, भोजन में छिपकली मिलने की जानकारी मिलते ही तुरंत भोजन वितरण रोक दिया गया. जिन छात्राओं ने भोजन कर लिया था, उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल भेजा गया. वार्डन के अवकाश पर होने के कारण कार्यभार संभाल रही शिक्षिका ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर उपचार की व्यवस्था कराई.

''हम लोगों को रात में खाना परोसा गया था तो उसमें मेरी थाली में छिपकली मिला था. मेरे पेट में अभी दर्द है. आराम नहीं मिल रहा है.''- मेनका कुमारी, छात्रा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय

73 छात्राएं थीं मौजूद : विद्यालय में कुल 87 छात्राएं नामांकित हैं. घटना के समय 73 छात्राएं छात्रावास में मौजूद थीं. मामले की सूचना अभिभावकों को भी दी गई, जिसके बाद कई परिजन अस्पताल पहुंचे. चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि सभी छात्राओं की स्थिति सामान्य है और घबराने की आवश्यकता नहीं है.

भोजन व्यवस्था पर उठे सवाल : घटना के बाद विद्यालय की रसोई, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि आवासीय विद्यालयों में भोजन तैयार करने और परोसने की प्रक्रिया की नियमित निगरानी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई : प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले पर नजर बनाए हुए हैं. प्रारंभिक प्राथमिकता छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर रही, जबकि अब यह जांच की जाएगी कि भोजन में छिपकली कैसे पहुंची. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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