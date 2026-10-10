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GMOU में 1.81 करोड़ रुपये की एक और वित्तीय अनियमितता का आरोप, जांच रिपोर्ट में खुलासा, पुलिस को दी तहरीर

गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) में वित्तीय अनियमितताओं का एक और मामला सामने आया है. कंपनी प्रबंधन की आंतरिक जांच में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान करीब 1.81 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता का खुलासा हुआ है. आरोप है कि फर्जी प्रार्थना पत्र, वाउचर, वाहन स्वामियों के नाम पर तैयार दस्तावेज और काल्पनिक खर्चों के आधार पर कंपनी की धनराशि का भुगतान दर्शाया गया. मामले में कंपनी प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस उपाधीक्षक को तहरीर सौंपी है.

जीएमओयू के संयुक्त सचिव नितिन रावत की ओर से दी गई शिकायत में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.