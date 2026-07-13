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बलरामपुर में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़िता ने बलरामपुर पुलिस में की गई शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया.

GANG RAPE IN BALRAMPUR
बलरामपुर सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 7:37 AM IST

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बलरामपुर: जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया. घटना की सूचना मिलने के लगभग एक घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

सड़क पर चल रही महिला को उठाकर ले गए आरोपी

बलरामपुर पुलिस में महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह रात को पैदल अपने घर लौट रही थी, तभी शराब के नशे में धुत तीन युवक उसे जबरदस्ती उठाकर खेत में ले गए. महिला की ही साड़ी से उसके हाथ पैर बांधे, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया.

सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

महिला की शिकायत मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया. साथ ही घटनास्थल से वैज्ञानिक और अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं. मामले की विवेचना सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों एवं जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जांच में यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुरूप भी कार्रवाई की जाएगी.

सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश

घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष, गंभीर एवं संवेदनशील जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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