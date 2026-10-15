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नजफगढ़: मेडिकल स्टोर पर फायरिंग के पीछे 5 करोड़ की रंगदारी! छह गिरफ्तार, विदेश में गैंगस्टर कनेक्शन की हो रही जांच

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्‍ली में रंगदारी के लिए फायरिंग कराने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को पकड़ा है. मामला नजफगढ़ के नया बाजार स्थित भवाना मेडिकोज पर 19 सितंबर को हुई फायरिंग से जुड़ा है. पुलिस की जांच के अनुसार, एक प्रॉपर्टी डील से जुड़े विवाद में पीड़ित परिवार से कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. इसी रकम को लेकर परिवार के सदस्य को निशाना बनाने की साजिश रची गई. पुलिस ने हथियारों की व्यवस्था करने, शूटर और बाइक सवार को तैयार करने तथा हमले को अंजाम देने में कथित रूप से शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया है.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को रात करीब 8:30 बजे दो लोग मोटरसाइकिल से भवाना मेडिकोज पहुंचे थे. इनमें से एक ने दुकान पर मौजूद संजय कुमार रोहिल्ला पर गोली चलाई, लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. जांच में सामने आया कि हमले के पीछे कथित रंगदारी की साजिश थी.