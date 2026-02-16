ETV Bharat / state

जींद में कुत्तों की नसबंदी घोटाले पर बवाल, ब्लैकलिस्टेड फर्म को ठेका देने पर उठे सवाल, डिप्टी स्पीकर ने दिए जांच के आदेश

जींद में कुत्तों की नसबंदी घोटाले पर बवाल ( ETV Bharat )

जींद: जिले में कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. शहर की सामाजिक संस्थाओं और पशु प्रेमियों ने नगर परिषद द्वारा करवाई जा रही नसबंदी प्रक्रिया में लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. ब्लैकलिस्टेड फर्म को दोबारा ठेका देने पर सवाल: गऊ सेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "जिस संस्था को कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया गया है, वह पहले भी नगर परिषद के कार्यों में अनियमितताओं के कारण विवादों में रही है. बावजूद इसके उसी संस्था को दोबारा ठेका दिया जाना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है. उनका कहना है कि कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी का रिकॉर्ड केवल कागजों में दिखाया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्य बेहद संदिग्ध है." ब्लैकलिस्टेड फर्म को ठेका देने पर उठे सवाल (ETV Bharat) रिकॉर्ड में गड़बड़ी और पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप: अतुल चौहान ने बताया कि, "नसबंदी के बाद कुत्तों को कहां छोड़ा गया, कितने दिन उनकी देखभाल की गई और उन्हें क्या भोजन दिया गया, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है." आरोप है कि सर्जरी के बाद कई कुत्ते मृत पाए गए और उन्हें कथित तौर पर कुएं में फेंक दिया गया. यदि यह सच है तो यह न केवल आर्थिक घोटाला है, बल्कि पशुओं के साथ गंभीर अमानवीय व्यवहार भी है.