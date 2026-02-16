जींद में कुत्तों की नसबंदी घोटाले पर बवाल, ब्लैकलिस्टेड फर्म को ठेका देने पर उठे सवाल, डिप्टी स्पीकर ने दिए जांच के आदेश
कुत्तों की नसबंदी घोटाले पर बवाल मचा हुआ है. ब्लैकलिस्टेड फर्म को ठेका देने की शिकायत पर डिप्टी स्पीकर ने जांच के आदेश दिए.
जींद: जिले में कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. शहर की सामाजिक संस्थाओं और पशु प्रेमियों ने नगर परिषद द्वारा करवाई जा रही नसबंदी प्रक्रिया में लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
ब्लैकलिस्टेड फर्म को दोबारा ठेका देने पर सवाल: गऊ सेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "जिस संस्था को कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया गया है, वह पहले भी नगर परिषद के कार्यों में अनियमितताओं के कारण विवादों में रही है. बावजूद इसके उसी संस्था को दोबारा ठेका दिया जाना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है. उनका कहना है कि कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी का रिकॉर्ड केवल कागजों में दिखाया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्य बेहद संदिग्ध है."
रिकॉर्ड में गड़बड़ी और पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप: अतुल चौहान ने बताया कि, "नसबंदी के बाद कुत्तों को कहां छोड़ा गया, कितने दिन उनकी देखभाल की गई और उन्हें क्या भोजन दिया गया, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है." आरोप है कि सर्जरी के बाद कई कुत्ते मृत पाए गए और उन्हें कथित तौर पर कुएं में फेंक दिया गया. यदि यह सच है तो यह न केवल आर्थिक घोटाला है, बल्कि पशुओं के साथ गंभीर अमानवीय व्यवहार भी है.
पहले भी बंदर पकड़ने में सामने आया था विवाद: पशु प्रेमियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष बंदरों को पकड़ने के ठेके में भी लाखों रुपये की अनियमितताएं सामने आई थीं. उस मामले की जांच अभी जारी है. इसके बावजूद उसी संस्था को कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया जाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. उन्होंने मांग की कि अब तक कितने कुत्तों को पकड़ा गया और कितनों की नसबंदी की गई, इसकी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित विस्तृत जांच कराई जाए.
डिप्टी स्पीकर ने दिए जांच के संकेत: डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि, "जीव-जंतुओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी प्रकार की मिलीभगत सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
पशु प्रेमियों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग: ज्ञापन सौंपने वालों में अनिल गौतम, सुरेंद्र, मुन्ना नायक, सोमबीर, अर्जुन, मनोज, प्रवेश, अमन और रोहित सहित कई पशु प्रेमी शामिल रहे. सभी ने एक स्वर में मांग की कि नसबंदी प्रक्रिया की पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो, ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग और पशुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचार की सच्चाई सामने आ सके.मामले के तूल पकड़ने के बाद अब निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.
