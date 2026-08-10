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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर समय से नहीं पहुंच पा रही दमकल! सब्जियों से भरा ट्रक देखते ही देखते जलकर राख

ट्रक में लगी आग पर पानी डालते हुए फायरमैन ( ईटीवी भारत कोटा )

इटावा (कोटा) : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसों के मामले सामने आते हैं. इसके अलावा वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी घटित होती हैं. दावा है कि इन वाहनों को तत्काल दमकल की मदद नहीं मिल पा रही है. इसी क्रम में एक हादसा सोमवार को भी हुआ. सब्जियों से भरी ट्रक, जो मध्य प्रदेश से हरियाणा भेजी जा रही थी, ने मंडावरा टोल नाके के नजदीक अचानक से आग पकड़ ली. यह शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसकी सूचना पर सुल्तानपुर और एनएचएआई से दमकल मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक ट्रक में काफी नुकसान हो गया था. इसी तरह से 8 अगस्त को भी स्मार्टफोन के स्क्रैप से भरा हुआ, एक ट्रक जलकर राख हो गया था. इस कारण यातायात कुछ देर बाधित भी हुआ है. बूढ़ादीत थाना अधिकारी दीप्ति रानी मीणा ने बताया कि दुर्घटना सुबह 9 बजे के आसपास हुई थी. ट्रक चालक हनुमानगढ़ जिले के जितेंद्र बाजीगर बुधवार ट्रक में धुआं नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोक कर साइड में खड़ी कर दी. इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना मिली. वहीं, एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट कंपनी को भी सूचना मिल गई थी, जिसके बाद सुल्तानपुर नगर पालिका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दमकल मौके पर पहुंची. हालांकि, जब तक दमकल पहुंची तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी. इस दौरान एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक भी करीब 1 घंटे तक बाधित रहा. बाद में ट्रक को साइड में खड़ा करवाकर ट्रैफिक सुचारु किया गया है. जलकर खाक हुआ एक्सप्रेसवे पर खड़ा ट्रक (ईटीवी भारत कोटा) पढ़ें. एक्सप्रेसवे पर ​भोपाल से दिल्ली जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, स्मार्टफोन स्क्रैप की लपटों से मचा हड़कंप उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर दमकल के पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लग गया था. इस दौरान ट्रैफिक को बंद रखा गया था. आग बुझाने के बाद ट्रक को साइड में खड़ा करवा ट्रैफिक चालू कर दिया है. चालक जितेंद्र बाजीगर का कहना है कि उन्हें की आंखों के सामने चंद मिनट में ट्रक ने भीषण आग पकड़ लिया. उनका दावा है कि दमकल समय से पहुंचती तो आग पर काबू पाया जा सकता था. आग लगने वाले ट्रक में सब्जियां भरी हुई थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के खरगोन से हरियाणा के हिसार भेजा जा रहा था. यह तड़के मध्य प्रदेश से रवाना हुआ था और दोपहर तक उसे हिसार पहुंचना था, लेकिन उसके पहले ही यह आग लग गई.