ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर समय से नहीं पहुंच पा रही दमकल! सब्जियों से भरा ट्रक देखते ही देखते जलकर राख

सोमवार को सब्जियों से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई.

ट्रक में लगी आग पर पानी डालते हुए फायरमैन
ट्रक में लगी आग पर पानी डालते हुए फायरमैन (ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 1:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा (कोटा) : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसों के मामले सामने आते हैं. इसके अलावा वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी घटित होती हैं. दावा है कि इन वाहनों को तत्काल दमकल की मदद नहीं मिल पा रही है. इसी क्रम में एक हादसा सोमवार को भी हुआ. सब्जियों से भरी ट्रक, जो मध्य प्रदेश से हरियाणा भेजी जा रही थी, ने मंडावरा टोल नाके के नजदीक अचानक से आग पकड़ ली. यह शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसकी सूचना पर सुल्तानपुर और एनएचएआई से दमकल मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक ट्रक में काफी नुकसान हो गया था. इसी तरह से 8 अगस्त को भी स्मार्टफोन के स्क्रैप से भरा हुआ, एक ट्रक जलकर राख हो गया था. इस कारण यातायात कुछ देर बाधित भी हुआ है.

बूढ़ादीत थाना अधिकारी दीप्ति रानी मीणा ने बताया कि दुर्घटना सुबह 9 बजे के आसपास हुई थी. ट्रक चालक हनुमानगढ़ जिले के जितेंद्र बाजीगर बुधवार ट्रक में धुआं नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोक कर साइड में खड़ी कर दी. इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना मिली. वहीं, एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट कंपनी को भी सूचना मिल गई थी, जिसके बाद सुल्तानपुर नगर पालिका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दमकल मौके पर पहुंची. हालांकि, जब तक दमकल पहुंची तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी. इस दौरान एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक भी करीब 1 घंटे तक बाधित रहा. बाद में ट्रक को साइड में खड़ा करवाकर ट्रैफिक सुचारु किया गया है.

जलकर खाक हुआ एक्सप्रेसवे पर खड़ा ट्रक
जलकर खाक हुआ एक्सप्रेसवे पर खड़ा ट्रक (ईटीवी भारत कोटा)

पढ़ें. एक्सप्रेसवे पर ​भोपाल से दिल्ली जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, स्मार्टफोन स्क्रैप की लपटों से मचा हड़कंप

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर दमकल के पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लग गया था. इस दौरान ट्रैफिक को बंद रखा गया था. आग बुझाने के बाद ट्रक को साइड में खड़ा करवा ट्रैफिक चालू कर दिया है. चालक जितेंद्र बाजीगर का कहना है कि उन्हें की आंखों के सामने चंद मिनट में ट्रक ने भीषण आग पकड़ लिया. उनका दावा है कि दमकल समय से पहुंचती तो आग पर काबू पाया जा सकता था. आग लगने वाले ट्रक में सब्जियां भरी हुई थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के खरगोन से हरियाणा के हिसार भेजा जा रहा था. यह तड़के मध्य प्रदेश से रवाना हुआ था और दोपहर तक उसे हिसार पहुंचना था, लेकिन उसके पहले ही यह आग लग गई.

लंबी दूरी तय करने पर भी वाहनों में लग रही आग : उन्होंने बताया कि मंडावरा टोल पर भी टैंकर खड़ा करवाने के निर्देश दिए हैं. दमकल इटावा और सुल्तानपुर से मंगवाते हैं. इसके साथ ही एनएचएआई की दमकल लबान के नजदीक खड़ी रहती है. वहां से पहुंचने में भी समय लगता है. इस दौरान आग भीषण हो जाती है. दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि ट्रक चालकों की भी इस घटना में गलती है. उन्हें भी अपने साधनों में आग की घटनाओं के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, ताकि वे तत्काल इस आग को बुझा दें और भीषण नहीं होने दें. वहीं, लगातार एक्सप्रेसवे पर चलने के कारण भी वाहन आग पकड़ रहे हैं. लंबी दूरी तय करने और रेस्ट नहीं लेने के चलते वाहन के टायर गर्म हो जाते हैं और इंजन और अन्य उपकरणों में भी आग का खतरा बन जाता है.

पढ़ें. बड़ा हादसा : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 29 घायल

पहले के दो केस में भी नहीं मिली समय पर मदद :

केस 01 - दमकल पहुंचने में हुई देरी, जल गया ट्रक : भोपाल से स्मार्टफोन का स्क्रैप लेकर दिल्ली जा रहे एक ट्रक में 8 अगस्त सुबह 6 बजे आग लग गई थी. बूढ़ादीत थाना इलाके के मंडावरा नाले पर घटना हुई. चालक रकीब अली ने ट्रक को साइड में खड़ा किया और इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल की मदद पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया. तब तक ट्रक पूरी तरह से आग पकड़ चुका था. इसी के चलते ट्रक पूरा जल गया. इस दौरान रास्ता भी बाधित रहा. बाद में दमकल ने पहुंचकर मदद की, लेकिन कुछ भी नहीं बचा.

केस 02 - आंखों के सामने ही जल गई जीप : बूढ़ादीत थाना इलाके में ही मंडावरा के नजदीक 8 अप्रैल की रात 8:30 बजे के आसपास एक जीप में आग लग गई थी. मध्य प्रदेश निवासी के लोग जीप में बैठकर सवाई माधोपुर जा रहे थे. उनकी गाड़ी में आग लग गई. इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी सवार थे. सभी को नीचे उतारा गया और सब गाड़ी से दूर खड़े हो गए, लेकिन देखते ही देखते पूरी गाड़ी ने ही आग पकड़ ली. कुछ ही मिनट में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई.

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
TRUCK CARRYING VEGETABLES BURNT
सब्जियों से भरे ट्रक में आग
FIRE IN TRUCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.