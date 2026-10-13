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पिस्का मोड़ के मालती अपार्टमेंट में साइबर ठगी का अड्डा! पुलिस की दबिश, 11 गिरफ्तार

प्रतिकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने रिहायशी इमारत को ही अपना ठिकाना बना रखा था. पिस्का मोड़ स्थित मालती अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कथित तौर पर चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद गठित विशेष टीम ने अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर स्थित फ्लैट में अचानक धावा बोला. पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है.

11 गिरफ्तार, उपकरण भी जब्त