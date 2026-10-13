पिस्का मोड़ के मालती अपार्टमेंट में साइबर ठगी का अड्डा! पुलिस की दबिश, 11 गिरफ्तार
रांची के पिस्का मोड़ के मालती अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी कर 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 8:00 PM IST
रांची: राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने रिहायशी इमारत को ही अपना ठिकाना बना रखा था. पिस्का मोड़ स्थित मालती अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कथित तौर पर चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद गठित विशेष टीम ने अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर स्थित फ्लैट में अचानक धावा बोला. पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है.
11 गिरफ्तार, उपकरण भी जब्त
छापेमारी के दौरान पुलिस ने महिला और पुरुष समेत करीब एक दर्जन को गिरफ्तार लिया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि फ्लैट का इस्तेमाल साइबर ठगी से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. मौके से दर्जनों एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं.
फ्लैट में चल रही गतिविधियों की जांच तेज
सिटी एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. टीम ने मालती अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर पहुंचकर संबंधित फ्लैट की तलाशी ली. इसके बाद वहां मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. अब तक 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पूछताछ से खुलेंगी नेटवर्क की परतें
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित साइबर रैकेट कितने समय से सक्रिय था और इसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं. गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के संचालन, ठगी के संभावित तरीकों और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.
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