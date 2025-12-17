ETV Bharat / state

विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार मामला: विधानसभा की सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस देकर किया तलब

व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश: सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने बुधवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर 12 सदस्य कमेटी की मीटिंग बुलाई गई. विधानसभा सदस्य अभिमन्यु, गणेश घोघरा, जयदीप बियानी, सुखवंत सिंह, जेठानंद व्यास, बालमुकुंद आचार्य, भगवानाराम सैनी, मोती राम, वीरेंद्र सिंह, हंसराज पटेल, राजेंद्र गुर्जर सदस्य हैं. जिनमें से कोरम के लिहाज से कमेटी के सभापति के साथ सदस्य बालमुकुंद आचार्य, भगवानाराम सैनी और राजेंद्र गुर्जर ने कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर सुबह 11 बजे विधानसभा में सदाचार कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत हाजिर होने को कहा है.

जयपुर: विधायक निधि में तीन विधायकों की ओर से किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. विधानसभा की सदाचार कमेटी ने भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को नोटिस जारी किया है. इन तीनों विधायकों को सदाचार कमेटी ने 19 दिसंबर, सुबह 11 बजे विधानसभा में अपने स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हाजिर होने को कहा है.

'...तो लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा': कैलाश वर्मा ने बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है. राजस्थान के तीन विधायकों के कथित रूप से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. प्रारंभिक तौर पर जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. वह बहुत ही गंभीर विषय है. जब जनप्रतिनिधि इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं, तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लग जाएगा. जनता का विश्वास बना रहे. इसलिए इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया गया है. वर्मा ने कहा कि तीनों सदस्यों को ईमेल व्हाट्सएप और व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया है. तीनों को स्पष्टीकरण के साथ में बारी-बारी से कमेटी सदस्यों के सामने पेश होना है. तीनों सदस्यों की बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने दिखाई सख्ती, निर्दलीय ने नकारे आरोप: दरअसल एक अखबार ने हाल में स्टिंग ऑपरेशन कर विधायक निधि में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था. इस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस विधायक सुनीता जाटव, बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत कथित तौर पर विधायक निधि में भ्रष्टाचार करते हुए दिखाए गए थे. बीजेपी ने भी अपने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. सीएमओ ने भी पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने चेताया कि यदि जांच में आरोपों में जरा भी सच्चाई पाई गई, तो पार्टी में इससे बड़ा अपराध कोई नहीं माना जाएगा. कड़ा एक्शन होगा. वहीं निर्दलीय विधायक लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं.