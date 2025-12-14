MLA Fund Misuse : भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच करेगी पार्टी
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है.
Published : December 14, 2025 at 2:26 PM IST
जयपुर: विधायक निधि कोष में भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों राजस्थान में सुर्खियों में चल रहा है. हाल ही में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव, निर्दलीय विधायक और भाजपा विधायक के विधायक कोष में भ्रष्टाचार को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है. वहीं, मामला सुर्खियों में आने के बाद राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है. रंधावा ने रविवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर इस मामले में 7 दिन के अंदर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.
दोषी पाए जाने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई : पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मामले में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जल्द ही एक तीन सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष को देगी. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद अगर इस मामले में विधायक दोषी करार दी जाती हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इस मामले में विधायक का पक्ष जानने के लिए कई बार उन्हें कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है.
जनप्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी होते हैं, विधायक निधि में भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी अत्यंत निंदनीय है। चाहे वह हमारी ही पार्टी का विधायक क्यों न हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) December 14, 2025
इस प्रकरण में विधायक श्रीमती अनिता जाटव को नोटिस देकर जांच करवाई जा रही है। सरकार से भी मांग है कि वो दलगत…
पढ़ें. MLA फंड के काम के बदले कमीशन का आरोप, मंत्री खर्रा बोले- लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करें : इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने की मांग की है. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनप्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी होते हैं, विधायक निधि में भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी अत्यंत निंदनीय है. चाहे वो हमारी ही पार्टी का विधायक क्यों न हों, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस प्रकरण में विधायक अनिता जाटव को नोटिस देकर जांच करवाई जा रही है. सरकार से भी मांग है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सभी दोषी विधायकों के खिलाफ जांच कर तथ्यों को सामने लाए.