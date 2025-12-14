ETV Bharat / state

MLA Fund Misuse : भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच करेगी पार्टी

जयपुर: विधायक निधि कोष में भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों राजस्थान में सुर्खियों में चल रहा है. हाल ही में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव, निर्दलीय विधायक और भाजपा विधायक के विधायक कोष में भ्रष्टाचार को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है. वहीं, मामला सुर्खियों में आने के बाद राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है. रंधावा ने रविवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर इस मामले में 7 दिन के अंदर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

दोषी पाए जाने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई : पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मामले में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जल्द ही एक तीन सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष को देगी. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद अगर इस मामले में विधायक दोषी करार दी जाती हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इस मामले में विधायक का पक्ष जानने के लिए कई बार उन्हें कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है.