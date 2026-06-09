ETV Bharat / state

कवर्धा में धोखे से धर्मांतरण की कोशिश का आरोप, शिकायत लेकर थाने पहुंचे ग्रामीण, डराने धमकाने का लगाया आरोप

आरोप है कि चंगाई सभा के नाम पर बैगा आदिवासियों को बहकाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई.

COMPLAINT OF RELIGIOUS CONVERSION
धोखे से धर्मांतरण की कोशिश का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: तरेगांव थाना इलाके के लालमाटी गांव में कथित धर्मांतरण की कोशिश की शिकायत सामने आई है. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में कुछ लोगों ने चंगाई सभा का आयोजन किया. चंगाई सभा में बीमार लोगों को स्वस्थ करने के नाम पर बुलाया गया. आरोप है कि चंगाई सभा में गए बैगा आदिवासी परिवारों को वहां पर लालच और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया. इस बात का विरोध वहां गए ग्रामीणों और उनके परिजनों ने किया. नाराज ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया. पीड़ित पक्ष की ओर से तरेगांव थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.


कथित धर्मांतरण की शिकायत

ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि लालमाटी गांव में कथित रूप से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सभा के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों को बीमारी दूर करने, जीवन की परेशानियां समाप्त होने और अन्य तरह के आश्वासन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर क्षेत्र के ग्रामीण और सनातन धर्म से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया.

धोखे से धर्मांतरण की कोशिश का आरोप (ETV Bharat)

बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिला ने दर्ज कराई शिकायत

मामले में एक वृद्ध बैगा आदिवासी महिला ने तरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा, ''उसके बेटे की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी. इसी दौरान 2 व्यक्ति उनके घर पहुंचे और कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने पर सभी समस्याएं दूर होने का भरोसा दिलाया. जिसपर परिवार उनके प्रभाव में आकर ईसाई समुदाय से जुड़ गया, लेकिन बेटे की स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद हमने अपने मूल धर्म में लौटने की इच्छा जताई तो कुछ लोगों ने हमें धमकाया और डराया. और तो और हमें जेल भेजने का डर भी दिखाया. हमने गांव वालों को ये बातें बताई और थाने में शिकायत दर्ज कराई है.''

दोनों पक्षों की ओर से शिकायत थाने में की गई है. हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं. नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जांच के बाद की जाएगी: धर्मेंद्र सिंह, एसपी, कवर्धा

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं तरेगांव थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का 55वां केंद्रीय अधिवेशन, सीएम और अजय चंद्राकर की समधी भेंट बनी चर्चा का विषय

बेमेतरा में छात्रों का चक्काजाम, परीक्षा परिणामों में आई खामियों को लेकर जताई नाराजगी

पेंड्रा सड़क हादसा: नशे में कार चलाकर 4 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को 20 साल की जेल

TAGGED:

KAWARDHA POLICE
TAREGAON
कबीरधाम
LALMATI VILLAGE
COMPLAINT OF RELIGIOUS CONVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.