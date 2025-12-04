ETV Bharat / state

ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप का मामला, न्यायालय ने खारिज की पास्टर की अग्रिम जमानत

कोटा के चर्च में धर्मांतरण के आरोप के मामले में कोर्ट ने आरोपी दोनों पास्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप का मामला
ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप का मामला (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 10:20 AM IST

कोटा : बोरखेड़ा थाना इलाके में एक चर्च में कार्यक्रम आयोजित कर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ था. मामले में दो ईसाई पास्टर पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं. इस मामले में दोनों पास्टर की तरफ से न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान सरकार के बनाए धर्मांतरण के नए कानून के तहत हाड़ौती संभाग का यह पहला मुकदमा है. जिसमें 20 नवम्बर को मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने (BNS 299), राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 व 5 के तहत मुकदमा है.

अपर लोग अभियोजक भारत सिंह आसावत का कहना है कि न्यायालय में दाखिल दोनों ईसाई मिशनरियों की अग्रिम जमानत याचिका दायर हुई थी. इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि यह आत्मिक सत्संग के नाम से दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने प्रवचन दिए गए हैं. दोनों पर दूसरे धर्म के खिलाफ प्रवचन देकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है. इस मामले में दोनों के अलावा अन्य पास्टर से भी बुलाकर पूछताछ की जानी है. ऐसे में दोनों को अग्रिम जमानत मिलने से अनुसंधान प्रभावित होगा, इसीलिए अभियुक्तों की जमानत खारिज होनी चाहिए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-दो सरिता धाकड़ ने दिल्ली निवासी पास्टर चंडी वर्गिस और कोटा के बोरखेड़ा निवासी अरुण जॉन की इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

इस मामले में दोनों इसाई मिशनरी की तरफ से एडवोकेट वी हैरी ने पैरवी की. वी हैरी ने तर्क दिया कि दर्ज किया गया मुकदमा पूर्ण रूप से झूठ है, क्योंकि इस शिकायत में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है, जिसका धर्म परिवर्तन किया गया है या उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया है. धर्म परिवर्तन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केवल पीड़ित या उसका नजदीकी परिजन ही मुकदमा दर्ज कर सकता है. यह मुकदमा राजनीतिक संगठन या बाहरी व्यक्ति दर्ज नहीं करवा सकता है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 25 दिसंबर को महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस होता है, जिसकी तैयारी 1 दिसंबर से शुरू हो जाती है. यह त्योहार नहीं मना सके, इसीलिए उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि 4 से 6 नवंबर 2025 के बीच तीसरा वार्षिक सम्मेलन आत्मिक सत्संग आयोजित किया गया था. इस संबंध में जिला कलेक्टर से अनुमति ली गई थी और धार्मिक प्रवचन ही दिए गए थे. किसी तरह का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है. दोनों ईसाई धर्म गुरु हैं. ऐसे में वह किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हैं. अगर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, इसीलिए अग्रिम जमानत दोनों को दी जाए.

