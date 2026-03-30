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बाराखंबा थाने में कथित मारपीट का आरोप, AISA ने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित पुलिस थाने को लेकर एक विवाद सामने आया है, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोहम्मद साकिब के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा है. इस घटना के बाद छात्र संगठन में रोष देखने को मिला, जिसके बाद दर्जनों स्टूडेंट्स थाने के बाहर जुटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

AISA और उससे जुड़े छात्रों का आरोप है कि सैयद मोहम्मद साकिब अपने कुछ साथियों के साथ इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक नाटक देखने जा रहे थे. तभी पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया. इसके बाद उन्हें बाराखंबा थाने ले जाया गया. संगठन का दावा है कि थाने के अंदर उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिससे उनके नाक से खून बहने लगा और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं. दिल्ली विश्वविद्यालय AISA की सेक्रेटरी अंजलि ने आरोप लगाया कि यह घटना न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास भी है. संगठन इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व संबंधित थाना प्रभारी (SHO) के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी सामने आया है. बाराखंबा थाने के SHO महावीर सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस की ओर से अभी तक मारपीट के आरोपों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और भी साफ होने की उम्मीद है.