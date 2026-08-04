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दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित सीपीए घोटाला पीएमओ तक पहुंचा, मांगी पूरी जानकारी

पीएमओ ने सीपीए घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार से पूरे मामले की जानकारी मांगी है.

स्वास्थ्य विभाग में कथित सीपीए घोटाला
स्वास्थ्य विभाग में कथित सीपीए घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) से जुड़े करीब 650 करोड़ रुपये के कथित मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमओ ने दिल्ली सरकार से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और यह भी पूछा है कि क्या कथित अनियमितताओं का असर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) पर पड़ा है.

पीएमओ ने दिल्ली सरकार से मांगी मामले की जानकारी

जानकारी के अनुसार सीपीए घोटाले में हुई कथित अनियमितताओं का सबसे बड़ा असर एनटीईपी पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. एनटीईपी केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट जिसको लेकर पीएमओ ने चिंता जाहिर की है. वहीं, 650 करोड़ के कथित सीपीए घोटाले में खरीदी गई पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मोबाइल चेस्ट एक्स-रे के जरिए टीबी की जल्द पहचान के लिए खरीदी गई थीं. इन मशीनों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 24 टीबी सेंटरों पर लगाया जाना था, जिससे कि कम्युनिटी स्तर पर जांच को बढ़ावा दिया जा सके. हालांकि, खरीद के बाद घोटाले के आरोप लगने और जांच शुरू होने के कारण सभी 448 मशीनें पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं.

घोटाले की जांच रिपोर्ट के अनुसार मशीनों का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में टीबी की समय पर जांच और मरीजों की जल्द पहचान का मकसद प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

टीबी मरीजों की जांच प्रभावित होने का बढ़ा खतरा

वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यदि मोबाइल एक्स-रे सेवाएं समय पर शुरू नहीं होती हैं तो टीबी के मरीजों की शुरुआती पहचान, जांच और इलाज शुरू करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इससे 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के लक्ष्यों को हासिल करने में भी बाधा आने की आशंका है. इन्ही आशंकाओ को देखते हुए पीएमओ ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कथित खरीद अनियमितताओ का राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ा है. बता दें कि 650 करोड़ रूपये के कथित सीपीए घोटाले की जांच एसीबी कर रही है. इस मामले में अभी तक तीन लोगों को जेल भेजा चुका है. जबकि पांच से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं. साथ ही एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त भी हुई हैं.

दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

वहीं, पीएमओ तक मामला पहुंचने को लेकर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता और विधायक हरीश खुराना का कहना है कि सरकार को जैसे ही सीपीए खरीद में गड़बड़ी लगी तुरंत एसीबी को जांच सौंपी गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की. मामले की जांच चल रही है. आरोपियों को जेल भी भेजा गया है और मामले में संलिप्त कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है. खुराना ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम कर रही है. जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

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