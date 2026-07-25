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अबूझमाड़ के कस्तूरमेटा में बारिश से भीगा गरीबों का अनाज, सुखाकर कीड़े लगे चावल बांटने का आरोप

नारायणपुर जिला मुख्यालय से दूर स्थित कस्तूरमेटा गांव आसपास के करीब 10 गांवों के ग्रामीणों के लिए राशन वितरण का प्रमुख केंद्र है. बारिश के मौसम में आवागमन बाधित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को तीन माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया था. हालांकि, राशन के भंडारण और रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अब गरीब हितग्राहियों को खराब राशन मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

उचित मूल्य दुकान की छत से बारिश का पानी टपकने के कारण बड़ी मात्रा में राशन भीगकर खराब हो गया.आरोप है कि इसी भीगे हुए राशन को सुखाकर हितग्राहियों के बीच वितरित कर दिया गया.वही सरपंच से फोन में हुई बात में सरपंच ने कहा कि उचित मूल्य दुकान के छत का पूरा ब्यौरा ले लिया गया है जल्द छत को दुरुस्त किया जाएगा.

नारायणपुर : 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद अबूझमाड़ समेत बस्तर के दूरस्थ इलाकों में विकास की नई उम्मीद जगी है. प्रशासन भी इन इलाकों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और आवागमन की कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीणों को एक साथ तीन माह का राशन उपलब्ध कराया गया.लेकिन कस्तूरमेटा में गरीबों के राशन की व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है.

ईटीवी भारत ने लिया राशन दुकान का जायजा

ग्रामीणों ने मीडिया को फोन के माध्यम से शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें चावल में कीड़े और खराब अनाज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. शिकायत मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचकर उचित मूल्य दुकान का जायजा लिया गया, तो दुकान की स्थिति बेहद अव्यवस्थित नजर आई. मौके पर पहुंचने के दौरान राशन दुकान बंद मिली. ग्रामीणों के आग्रह के बाद दुकान संचालक ने दुकान खोली.

अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा राशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकान के अंदर जगह-जगह भीगे और सड़े हुए जूट के बारदाने बिखरे पड़े थे. कई बोरे खुले हुए थे, जिनमें चावल और अन्य अनाज के खराब अवशेष दिखाई दे रहे थे. कुछ राशन बारिश के पानी से भींगने के बाद खराब हो चुका था और उसमें कीड़े लगने की स्थिति भी सामने आई. दुकान के एक हिस्से में चूहों के मल-मूत्र और गंदगी के कारण दुर्गंध की स्थिति बनी हुई थी. इसके बावजूद राशन सामग्री के सुरक्षित भंडारण को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आई.

कस्तूरमेटा में बारिश से भीगा गरीबों का अनाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राशन दुकान संचालक अक्सर दुकान बंद रखता है, जिसके कारण दूर-दराज से आने वाले हितग्राहियों को कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है. ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर राशन नहीं मिलने के कारण उन्हें बार-बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका समय और आर्थिक नुकसान दोनों होता है-हलधर यादव , ग्रामीण

पिछले साल भी पानी से खराब हुआ था राशन

उचित मूल्य दुकान की टीन वाली छत से बारिश का पानी लगातार टपकता है, जिसके कारण राशन के खराब होने की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है. मामले को लेकर राशन दुकान संचालक ने अपनी सफाई में कहा कि भवन निर्माण के समय से ही छत से पानी रिसने की समस्या बनी हुई है.

चूहों ने राशन दुकान में की गंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान राशन खराब हुआ था.इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.बारिश में भीगे हुए राशन को सुखाकर हितग्राहियों को वितरित किया गया है. प्रशासन ने तीन माह का राशन एक साथ भेजा जिसके कारण दुकान में भंडारण की समस्या भी पैदा हुई. इस पूरे मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दे दी है-हर कुमार यादव, सेल्समेन कस्तूरमेटा

वहीं, विभागीय अधिकारियों द्वारा सरपंच और सचिव से राशन दुकान की छत की मरम्मत कराने के लिए आग्रह करने की बात कही गई है.वहीं पूरे मामले पर जब हमने सरपंच से फोन पर चर्चा की तो सरपंच का कहना था कि उन्हें समस्या की जानकारी है.हमने सचिव के साथ मिलकर समस्या के निदान के लिए आवश्यक मेजरमेंट छत का ले लिया है. नवीन सीट लगाने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है.

बारिश में गरीबों का अनाज भीगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हालांकि सवाल यह उठता है कि जब भवन की छत से लगातार पानी रिसने की समस्या पहले से सामने आ रही थी, तो बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में राशन का भंडारण करने से पहले उसके सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?. नक्सलवाद के लंबे दौर से जूझकर निकलने के बाद अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ इलाकों में विकास और प्रशासनिक पहुंच को लेकर बड़ी उम्मीदें जगी हैं. ऐसे में कस्तूरमेटा जैसे इलाकों में गरीबों के लिए भेजे गए राशन का बारिश में भीगकर खराब होना और फिर उसी राशन के वितरण की शिकायतें व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं

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