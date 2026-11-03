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स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के रजिस्ट्रार पर जातिसूचक टिप्पणी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप, पहले नियुक्ति पर उठ चुके सवाल

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ( sports university rai sonipat )

सोनीपत: राई स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रशासनिक विवाद अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता ने राई पुलिस को शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. दूसरी तरफ, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जबकि रजिस्ट्रार जसविंदर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है.

फिर विवादों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार: ये पहला मौका नहीं जब रजिस्ट्रार जसविंदर विश्वविद्यालय में विवादों के केंद्र में आए हों. इससे पहले भी उनकी नियुक्ति की पात्रता और प्रशासनिक अनुभव को लेकर सवाल उठ चुके हैं. तत्कालीन कुलपति की ओर से भी इस संबंध में सरकार के स्तर पर सवाल उठाए गए थे. अब कर्मचारी की शिकायत ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.