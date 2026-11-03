स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के रजिस्ट्रार पर जातिसूचक टिप्पणी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप, पहले नियुक्ति पर उठ चुके सवाल
Sports University Controversy: चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने रजिस्ट्रार पर सरकारी गाड़ी निजी कामों में इस्तेमाल करवाने के दबाव बनाने का आरोप लगाया.
Published : November 3, 2026 at 2:58 PM IST
सोनीपत: राई स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रशासनिक विवाद अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता ने राई पुलिस को शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. दूसरी तरफ, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जबकि रजिस्ट्रार जसविंदर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है.
फिर विवादों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार: ये पहला मौका नहीं जब रजिस्ट्रार जसविंदर विश्वविद्यालय में विवादों के केंद्र में आए हों. इससे पहले भी उनकी नियुक्ति की पात्रता और प्रशासनिक अनुभव को लेकर सवाल उठ चुके हैं. तत्कालीन कुलपति की ओर से भी इस संबंध में सरकार के स्तर पर सवाल उठाए गए थे. अब कर्मचारी की शिकायत ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप: विश्वविद्यालय में पियन के पद पर कार्यरत शख्स ने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रार उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. उससे सरकारी वाहन का इस्तेमाल अधिकारियों के निजी और पारिवारिक कार्यों के लिए करवाने का दबाव बनाया जाता है. ऐसा करने से इनकार करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज की जाती है और नौकरी से निकलवाने की धमकियां दी जाती हैं. शिकायतकर्ता ने खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो इस व्यवहार के चलते मानसिक दबाव में है. उसने अपनी शिकायत में घटनाओं से संबंधित रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया है.
पुलिस को दी लिखित शिकायत: शिकायतकर्ता ने राई पुलिस को शिकायत दी है. उसने मांग की है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाए. फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है.
पुलिस बोली- मामले की जांच जारी: मामले को लेकर पुलिस का पक्ष भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, शिकायत से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.
रजिस्ट्रार ने आरोपों को बताया षड्यंत्र: दूसरी ओर, रजिस्ट्रार जसविंदर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है. उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और आरोपों को खारिज किया है. रजिस्ट्रार ने कहा कि उनपर लगे आरोप निरादार हैं. रजिस्ट्रार के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश के बाद वीसी ने इस्तीफा दे दिया. उसी के बाद से इस तरह की चीजें शुरू हुई है. इससे पहले कभी किसी ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई.
कौन सही कौन गलत? फिलहाल शिकायतकर्ता और रजिस्ट्रार के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. एक तरफ कर्मचारी ने जातिसूचक टिप्पणी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ रजिस्ट्रार इन आरोपों को अपने खिलाफ रची गई साजिश बता रहे हैं. वहीं पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है.
रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर भी उठ चुके हैं सवाल: रजिस्ट्रार जसविंदर को लेकर विवाद की पृष्ठभूमि में उनकी नियुक्ति से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हैं. इससे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता और प्रशासनिक अनुभव को लेकर सवाल उठाए थे. इस संबंध में कुलपति की ओर से प्रदेश सरकार के खेल विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखे जाने की बात भी सामने आई थी. नियुक्ति के लिए अपेक्षित प्रशासनिक अनुभव और रजिस्ट्रार की पात्रता को लेकर सवाल उठने के बाद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली चर्चा में आई थी. अब उसी रजिस्ट्रार पर एक कर्मचारी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है. अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाती है या विश्वविद्यालय के स्तर पर ही कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.
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