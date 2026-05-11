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रायपुर नगर निगम में पानी टैंकर टेंडर घोटाले का आरोप, 6 ठेकेदारों का सिंडिकेट कर रहा खेल: आकाश तिवारी

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

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रायपुर नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 8:50 PM IST

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रायपुर: नगर निगम में पानी टैंकर्स के जरिए जल सप्लाई के टेंडर को लेकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बड़ा भ्रष्टाचार उजागर करने का दावा किया. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि ''सालों से एक ही सिंडिकेट के जरिए टेंडर प्रक्रिया संचालित की जा रही है. इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से हर साल उन्हीं छह ठेकेदारों को काम सौंपा जा रहा है.'' आकाश तिवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

हर साल उन्हीं 6 लोगों को मिल रहा टेंडर

आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि ''रायपुर नगर निगम में वार्डों में पानी सप्लाई के लिए टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है.'' उनका कहना है कि ''कई वर्षों से सिंडिकेट बनाकर कुछ चुनिंदा लोग ही यह कार्य ले रहे हैं और नगर निगम अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से पूरा खेल संचालित हो रहा है.'' उन्होंने दावा किया कि ''पिछले वर्ष जिन निविदाकारों को पानी सप्लाई का कार्य दिया गया था, इस वर्ष भी उन्हीं लोगों को दोबारा टेंडर आवंटित किया गया है.''

रायपुर नगर निगम (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इन निविदाकारों के नाम सार्वजनिक किए हैं

  1. मेसर्स केशव प्रसाद पांडे
  2. मेसर्स प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन
  3. मेसर्स परिमल कश्यप
  4. मेसर्स अरविंद सिंह ठाकुर
  5. मेसर्स प्रवीण दीक्षित
  6. मेसर्स रफीक अहमद, रायपुर

आकाश तिवारी का आरोप

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का आरोप है कि इन्हीं 6 लोगों को शहर के 10 जोन में पानी सप्लाई का कार्य लगातार दिया जा रहा है, जिससे टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गई है.

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रेट और तारीख एक जैसी कैसे: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ''सभी निविदाकारों के रेट और तारीखें एक समान कैसे हो सकती हैं.'' उन्होंने पूछा कि आखिर वर्षों से केवल इन्हीं छह लोगों को ही काम क्यों दिया जा रहा है और इनके अलावा कोई अन्य ठेकेदार सामने क्यों नहीं आता, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इन छह फर्मों के पीछे वास्तविक रूप से कोई एक ही संचालक या ठेकेदार काम कर रहा है.

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''1 करोड़ के टेंडर पर 2 करोड़ 6 लाख का भुगतान''

आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि ''वर्ष 2025 में पानी टैंकर संचालन का टेंडर लगभग 1 करोड़ रुपये का था, लेकिन बाद में भुगतान 2 करोड़ 6 लाख रुपये तक किया गया.'' उन्होंने कहा कि जब पिछले वर्ष इतना भुगतान हुआ था, तो इस वर्ष का टेंडर उसी दर के अनुसार करीब 2 करोड़ रुपये का होना चाहिए था, लेकिन फिर कम राशि का टेंडर जारी किया गया, जिससे आशंका है कि बाद में अतिरिक्त भुगतान कर बड़ा खेल किया जाएगा, उनका कहना है कि टेंडर राशि और वास्तविक भुगतान के बीच बड़ा अंतर आखिर किसके पास जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए.

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''जीपीएस सिस्टम तक नहीं लगाया गया''

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पानी टैंकरों की मॉनिटरिंग के लिए आज तक जीपीएस सिस्टम लागू नहीं किया गया. आकाश तिवारी का कहना है कि पहले टैंकरों में जीपीएस लगाया जाना चाहिए था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कितने टैंकर चले और कितनी सप्लाई हुई. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बिना निगरानी व्यवस्था के टेंडर संचालन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है.

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निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

नगर निगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मांग की है कि इस पूरी व्यवस्था को जन्म देने वाले अधिकारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पानी टैंकर टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में है और यह बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है, ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

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