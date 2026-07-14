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Delhi में SIR पर सियासत: अमानतुल्लाह खान ने ओखला में 17 हजार से ज्यादा वोट काटने का लगाया आरोप

विधायक अमानुल्लाह खान ने BLO पर आरोप लगाया है कि BLO के द्वारा अभी तक बहुत कम SIR का फॉर्म वितरित किया गया है.

SIR in Okhla
SIR के नाम पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में 30 जून से SIR की प्रक्रिया जारी है. लगातार दिल्ली में BLO के द्वारा घर-घर जाकर SIR का फार्म वितरित किया जा रहा है. वही इस फॉर्म को भर कर जमा करने कि आखिरी तारीख 29 जुलाई है. इसी बीच दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान ने BLO पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि BLO के द्वारा अभी तक बहुत कम SIR का फॉर्म वितरित किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोग चिंतित है. अब उन्हें डर सता रहा है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम न कट जाए.

अमानतुल्लाह खान ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनावी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि ओखला विधानसभा में विधानसभा चुनाव 2025 के बाद 17 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटा दिए गए हैं. उनका आरोप है कि कई ऐसे लोगों के नाम भी काट दिए गए जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं और लगातार मतदान करते रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित नहीं कर रहे, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच, गलत तरीके से हटाए गए नाम बहाल करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

अमानुल्लाह खान,विधायक ओखला विधानसभा (ETV Bharat)

अमानतुल्लाह खान ने कहा कि अभी तक जो मैंने डाटा मंगाया है उसके अनुसार, जब मैंने BLO से पूछा कि क्षेत्र में कितने फार्म बंटे हैं तब उन्‍होंने बताया कि अब तक 74% फॉर्म बांटे गए हैं. इसके बाद मैंने चेक किया कि क्षेत्र में 3,62,800 कुल वोट है. वहीं 2025 के पिछले विधानसभा चुनाव में वोट तकरीबन 3,80,000 थे. इस दौरान 17,574 वोट इन लोगों ने काट दिया है. इसके बाबत पूछताछ में पता चला कि जिनकी मौत हो गई है या जिन्होंने पता बदल लिया है उनके वोट काट दिए गए. जबकि अभी SIR की प्रक्रिया और मैपिंग चल ही रही है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोट काटने से परेशान है. उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. ऐसे 25 लोग मेरे दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि हम लोगों का गलत तरीके से वोट काट दिया गया है, जबकि हम लोग हर चुनाव में वोट करते थे. BLO के द्वारा फार्म बांटने में भेदभाव किया जा रहा है.

हालांकि आम आदमी पार्टी से ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा की जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान 25 हजार वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे, उसी तरह अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे पहले ही 17 हजार वोट काट दिए गए हैं. SIR खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि क्षेत्र से कुल 1.5 लाख वोट कट जाएंगे. क्षेत्र में 2,03,000 ही वोट बचेंगे. वह चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसकी निष्पक्षता से जांच करें .

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