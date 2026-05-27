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विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप, पीसीसी सचिव ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी का नाम मतदाता सूची से हट सकता है, तो आम लोगों का स्थिति क्या हो सकती है.

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मेहुल मारू का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव विधानसभा में मतदाता सूची से नाम गायब होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम बिना किसी सूचना के मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं.

कांग्रेस सचिव का नाम वोटर लिस्ट से गायब

मेहुल मारू ने एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए बताया था कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है. अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इसे “वोट चोरी” और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा सरकार और निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं.

पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस नेता मारू ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम, विपक्ष के लोगों के नाम व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे हैं. मारू ने कहा कि हमारे घर से 6 लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरे थे, जिनमें से मेरा और मेरी पत्नी का नाम काट दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि बसंतपुर क्षेत्र में कांग्रेस परिवार से जुड़े दो जीवित लोगों के नाम मृत बताकर काट दिया.

भाजपा चुनाव आयोग का गठबंधन चल रहा है. चुनाव जीतने के लिए साजिश रची जा रही है- मेहुल मारू, पीसीसी सचिव

"वोटी चोरी पर कांग्रेस करेगी आंदोलन"

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि वे वर्षों से संबंधित पते पर निवास कर रहे हैं और पूर्व में मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था, लेकिन हालिया सत्यापन प्रक्रिया के बाद अचानक नाम गायब हो गया. मामले में जिला निर्वाचन कार्यालय को लिखित शिकायत सौंपकर नाम पुनः जोड़ने की मांग की गई है.

निर्वाचन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि एक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी का नाम मतदाता सूची से हट सकता है, तो आम मतदाताओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पारदर्शी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

बंगाल का खेल छत्तीसगढ़ में करेंगे फेल : कांग्रेस

इस मामले को लेकर के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार का कहना है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव में निर्वाचन आयोग लगातार आरोपों से घिरा रहा, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी यही खेल किया जा रहा है, एसआईआर के जरिए नाम काटने का खुला खेल निर्वाचन आयोग में बैठे अधिकारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी में है.

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