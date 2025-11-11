ETV Bharat / state

तारादेवी एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट में हरे पेड़ काटने सहित धारा-118 के उल्लंघन का आरोप, हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ को दिए ये आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप तारा देवी एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट पटयोग न्यू शिमला की तरफ से बनाए जा रहे हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट एरिया में नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद वन विभाग के पीसीसीएफ को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं.

हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ को वन विभाग के पीसीसीएफ को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अदालत के समक्ष रखने के आदेश भी जारी किए हैं. अदालत ने वन विभाग को इस क्षेत्र में हरे पेड़ों (उगे हुए) की गिनती करने और उनकी जानकारी पेश करने को कहा है. रिपोर्ट में उन पेड़ों की जानकारी भी इकट्ठी करने को कहा गया है, जिन्हें काटने के आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट में धारा-118 के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अनुराधा व अन्यों की तरफ से दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिए. मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. याचिका में प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि तारा देवी एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट पटयोग न्यू शिमला ने कॉलोनी बनाने के लिए हरे पेड़ काटने के साथ साथ भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 के तहत अनुमति का उल्लंघन भी किया है.

याचिका में आरोप लगाया है कि गैर कृषक यानी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होते हुए भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पटयोग गांव में लगभग 1220 वर्ग मीटर जमीन इस आवासीय प्रोजेक्ट के लिए बिना किसी वैध अनुमोदन के हासिल की गई. याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि यह प्रोजेक्ट बेनामी संपत्ति पर बनाया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह का भूमि का अवैध अधिग्रहण करने के बाद बिना वन विभाग की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) पत्र के बड़ी संख्या में पेड़ काट कर हरे-भरे वन क्षेत्र को साफ किया गया है. प्रार्थी ने वन विभाग पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप भी लगाया है, जिसमें वन विभाग को शिमला के सभी पेड़ों की मार्किंग कर नंबर लगाने के आदेश दिए गए थे.