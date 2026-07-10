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महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप, दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज

नागपुर चौकी अंतर्गत महाराजपुर टोल प्लाजा में गुरुवार को जमकर तोड़फोड़ हुई.मामला महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा है.

misconduct towards women
महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 12:13 PM IST

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एमसीबी : नागपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बरबसपुर स्थित महाराजपुर टोल प्लाजा में गुरुवार को भारी उपद्रव हुआ. मामला एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार से जुड़ा है. इस घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पहुंचकर जमकर बवाल काटा और प्लाजा के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की. इस घटना में एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए.


पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही नागपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Allegations of vandalism
महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या हैं आरोप ?

ग्रामीणों के अनुसार महाराजपुर गांव की कुछ महिलाएं टोल प्लाजा में कार्यरत थीं. आरोप है कि आईटी कर्मचारी रवि शर्मा लगातार महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करता था. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपशब्दों का इस्तेमाल करता था. इस प्रताड़ना से परेशान होकर महिलाओं ने टोल प्लाजा में काम करना छोड़ दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद भी रवि शर्मा नहीं रुका और गांव पहुंचकर एक युवती को दोबारा काम पर आने के साथ-साथ शारीरिक संबंध बनाने का कथित प्रस्ताव दिया. इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पहुंच गए.

misconduct towards women
महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रवि शर्मा नहीं मिला तो हुई तोड़फोड़
बताया जा रहा है कि युवती के भाई ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण आरोपी कर्मचारी रवि शर्मा की तलाश में टोल प्लाजा पहुंचे. जब वहां रवि शर्मा नहीं मिला तो आक्रोशित लोगों ने टोल प्लाजा कार्यालय में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी. कार्यालय में लगे एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचाया गया.

महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


दोनों पक्षों पर एफआईआर

नागपुर हाईवे चौकी प्रभारी शेषनारायण सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए महिला से छेड़छाड़ के आरोपों सहित पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने ग्रामीण पक्ष की शिकायत पर आईटी कर्मचारी रवि शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.वहीं टोल प्लाजा प्रबंधन की शिकायत पर रामलल्लू सिंह, अशोक सिंह और दीपक साहू सहित अन्य लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ एवं अन्य संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है- शेषनारायण सिंह,चौकी प्रभारी

टोल प्रबंधन ने दी सफाई

टोल प्लाजा के मैनेजर विकास गुप्ता ने बताया कि कुछ स्थानीय कर्मचारियों को काम में लापरवाही के कारण हटाया गया था. उनके बकाया भुगतान के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की गई थी.

मेरी अनुपस्थिति में आईटी कर्मचारी रवि शर्मा और ग्रामीणों के बीच क्या विवाद हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है.लेकिन रात में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, जिससे काफी नुकसान हुआ- विकास गुप्ता, मैनेजर टोल प्लाजा



आरोपी कर्मचारी फरार
ग्रामीणों का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी आईटी कर्मचारी रवि शर्मा फरार है. ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह से भी की है और निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी मामले में रुचि दिखाई है. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता इस्माईल खान ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं पीड़ित महिला ने भी पुलिस से न्याय दिलाने की अपील की है.

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