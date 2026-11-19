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करोड़ों की सड़क के घटिया निर्माण का आरोप, ACB ने पीडब्ल्यूडी के सस्पेंड XEN और संवेदक पर दर्ज की FIR

कोटा : सार्वजनिक निर्माण विभाग के निलंबित अधिशासी अभियंता और संवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा एक्सईएन और ठेकेदार के खिलाफ लगे करोड़ों रुपए के घटिया सड़क निर्माण के मामले में 17 नवंबर को दर्ज किया गया है. साथ ही फर्जी बिल और एसटीपी के जरिए भुगतान उठाने का भी आरोप है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि सड़क का निर्माण 2014-15 के बीच हुआ था. इसकी शिकायत कोटा के रंगबाड़ी योजना निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में की थी. इस कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी 2020 में मामले को न्यायालय में भी लेकर गया था. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की पुलिस उप अधीक्षक अनीस अहमद जांच कर रहे थे. जांच पूरी करने के बाद फाइल जयपुर भेजी गई थी.

मुकदमा दर्ज : विजय स्वर्णकार ने बताया कि इस मामले में कोटा के कृष्णा विहार कुन्हाड़ी निवासी सुल्तानपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता और वर्तमान में निलंबित अधिशाषी अभियंता 59 वर्षीय भंवरलाल महावर और मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर सीएडी सर्किल प्रताप नगर निवासी 50 वर्षीय अमित रोहिडा के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रमाणित मिला है. इसके आधार पर मुख्यालय ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है. इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार कर रहे हैं.

2014-15 में बनी थी सड़क : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उप अधीक्षक अनीस अहमद के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने 2014 व 2015 के बीच निमोदा उजाड़ से पीपल्दा सांड, इन्द्रगढ़ ढीबरी से बिशनपुरा का काम करवाया था. इसकी शिकायत परिवादी बजरंग लाल राठौर ने की थी. दोनों मामलों में वर्ष 2025 में जांच के आदेश पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन संयुक्त सचिव आईएएस कमल राम मीणा ने दिए थे. इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई. जांच में सामने आया कि सड़क निर्धारित गुणवत्ता से नहीं बनी है. साथ ही इमल्सन का बिल भी रिफाइनरी से जारी नहीं होना सामने आया है, ये फर्जी है. वहीं, खनन विभाग की ओर से जारी होने वाले एसटीपी (शोर्ट टर्म परमिट) भी फर्जी निकली है.

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संवेदक व इंजीनियर पर लगे ये आरोप : परिवादी बजरंग लाल राठौर ने मामले में पहली बार 2018 में शिकायत की थी. बाद में 2020 में न्यायालय में भी मामले को लेकर गए थे. इस पर भी परिवाद दर्ज हुआ था. इस परिवाद में उन्होंने संवेदक और अभियंता पर मिली भगत पर घटिया निर्माण करवाने का आरोप लगाया है. इसमें घटिया निर्माण और कई अन्य अनियमितता के आरोप लगे थे. परिवादी ने हर 50 मीटर पर कोर काटकर जांच कराने की मांग की थी. साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट कर भुगतान रोकने की मांग की गई थी. परिवादी ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर कई कार्य निर्धारित प्रक्रिया से नहीं कराने के भी आरोप लगाए हैं. साथ ही डामर व इमल्शन के फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का भुगतान उठाने का आरोप लगा है. इसमें सीसी निर्माण कार्य एम 30 बैचिंग प्लांट से मिक्स डिजाइन के अनुसार होना था, लेकिन सादे मिक्सर से किया गया. परिवाद में यह भी आरोप लगाए गए कि रजिस्टर्ड फर्म को मिले ठेके को खुद न करके पेटी पर देकर काम करवाया गया. इससे काम में गुणवत्ता नहीं रही है. साथ ही खनिज विभाग से ली गई एसटीपी के चालानों का सत्यापन करने की मांग भी की गई.

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जांच में ही यह आया था सामने : करीब 3.5 करोड़ के हुए निर्माण कार्य में परिवादी की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी की क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने जांच की थी. उनकी जांच में कई फैक्ट्स सामने आए थे. जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया. इसमें कई जगह पर सड़क की मोटाई प्रावधान से कम थी. पैचवर्क घटिया क्वालिटी का था. रोड फर्नीचर (जैसे रेलिंग, ग्रिल, स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड, बैरिकेड या बेंच) गायब थे. जंगल कटिंग (झाड़ियां, खरपतवार, घास और अनावश्यक वनस्पति साफ) नहीं हुई.