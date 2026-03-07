ETV Bharat / state

अजमेर में किसान मेला:  कई किसानों को नहीं मिला बीज किट... किया हंगामा, मंत्री बोले- मिट्टी की जांच जरूर कराएं

स्थानीय किसानों ने कहा कि पंजीयन और आधार नंबर से अधिकारी भ्रष्टाचार ना कर लें, इसलिए पंजीयन लिस्ट उनके सामने फाड़ी जाए.

Farmers gherao officials at the Centre
केंद्र में अधिकारियों का घेराव करते किसान (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 6:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: शहर के तबीजी स्थित केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला विवादों में घिर गया. स्थानीय किसानों का आरोप था कि केंद्र के मुख्य दरवाजे पर एंट्री के समय आधार नंबर मांगा. पंजीयन के दौरान हस्ताक्षर कराए व एक-एक किलो जीरा देने की बात कही, लेकिन अतिथियों के रवाना होते ही किसानों को बैरंग लौटा दिया, जबकि बाहर से आए काश्तकारों को बीज किट दिए. स्थानीय किसानों ने आशंका जताई कि पंजीयन और आधार नंबर से अधिकारी भ्रष्टाचार ना कर लें, इसलिए पंजीयन लिस्ट उनके सामने फाड़ी जाए. किसानों ने केंद्र के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई. इससे पहले एक दिवसीय किसान मेले में मिट्टी की गुणवता सुधारने, नई तकनीक और शोध की जानकारी दी गई. केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसान अंधाधुंध उर्वरक और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं. इससे धरती बीमार हो गई है.

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में अजमेर के केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में इंडस्ट्री मीट और किसान मेले में किसानों को नई तकनीक और कृषि क्षेत्र में नए शोध की जानकारी दी गई. कई जिलों से किसानों को एजेंसी के जरिए बुलाया. तबीजी, सरधना, दौराई समेत आधा दर्जन गांव से 100 से अधिक किसान भी आए. स्थानीय किसानों का पंजीकरण कराया. आधार नंबर लिए. अन्य किसानों को लौटते समय किट दिया, लेकिन स्थानीय किसानों को किट नहीं दिया. स्थानीय किसानों ने किट में एक-एक किलो जीरा देने की मांग की.

अजमेर में किसानों के हंगामे पर बोले... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:कुचामन में प्याज किसान मेला, नामी वैज्ञानिकों ने बताए खेती के आसान तरीके

Local farmers allege fraud
स्थानीय किसानों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप (ETV Bharat Ajmer)

निदेशक कक्ष के बाहर धरना: किट नहीं देने से गुस्साए किसान अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज के कक्ष के बाहर बैठ गए. मुख्य और विशिष्ट अतिथि के कार्यक्रम से रवाना होने के बाद डॉ. भारद्वाज और अन्य अधिकारी भी चले गए. किसान निदेशक कक्ष के बाहर बैठे रहे. उनसे कार्यक्रम स्थल पर अन्य अधिकारियों से बात करने को कहा गया. किसान वापस केंद्र के मुख्य दरवाजे पर आए. उन्होंने वैज्ञानिक डॉ. आरडी मीणा को घेर लिया. मीणा ने कहा कि 1500 किसान एजेंसियों के जरिए बुलाए थे. आसपास के गांवों के किसानों को नहीं बुलाया. इनके आने से किट कम पड़ गए.

जीरा नहीं देना तो पंजीयन लिस्ट फाड़ो: किसानों ने कहा कि स्थानीय किसानों को किट नहीं देना था तो पंजीयन क्यों किया और आधार नंबर क्यों लिया. पंजीयन के समय एक—एक किलो जीरा देने की बात कही. फिर डेढ़ घंटे इंतजार करने को कहा, लेकिन ढाई घंटे बाद भी किट नहीं दिए. किसानों को एक कूपन दिया. हटूंडी निवासी किसान इकबाल ने कहा, जब अधिकारियों से जीरे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि खाना खिला दिया. अब आप जाइए. किसानों ने डर जताया कि अधिकारी उनके नाम पर भ्रष्टाचार नहीं करें. वादे के मुताबिक 1-1 किलो जीरा दें या पंजीयन लिस्ट फाड़ दें.

पढ़ें: अलवर के किसान होंगे हाईटेक, खेती की नई तकनीक की जानकारी लेने जाएंगे जोबनेर

किसानों को दी सलाह... (ETV Bharat Ajmer)

मिट्टी की जांच जरूर कराएं किसान: इससे पहले एक दिवसीय किसान मेले में मिट्टी की गुणवता सुधारने, नई तकनीक और शोध की जानकारी दी गई. केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसान अंधाधुंध उर्वरक और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं. इससे धरती बीमार हो गई है. धरती को बचाना है तो मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए. मंत्री ने कहा कि यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरक के अलावा पेस्टीसाइड में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. उसे सब्सिडी बंद कर सीधे किसानों के बैंक खाते में सरकार को डालने चाहिए. जब किसान को 270 रुपए यूरिया के बैग का पैसा दो हजार देना पड़ेगा, तब किसान मिट्टी की जांच जरूर कराएगा. अभी किसान आंख बंदकर उर्वरक और दवा छिड़क रहे हैं. इससे उत्पादन घट रहा है और लागत बढ़ रही है. चौधरी ने कहा कि काम हो रहा है लेकिन यदि गुणवत्ता नहीं है तो वह विदेशी मानक के आधार पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए माल लौट आता है. इससे काफी नुकसान होता है. पीएम मोदी चाहते हैं कि देश में गुणवतापूर्ण काम होगी.

Guests at the farmers' fair
किसान मेले में अतिथि (ETV Bharat Ajmer)

मिट्टी जीवन का आधार: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगीलाल जाट ने कहा कि मिट्टी को संवार के नहीं रखेंगे और दोहन करेंगे तो समस्या आनी है. मिट्टी की सेहत के बिगड़ने के कई बड़े कारण हैं, लेकिन उसके लिए एकीकृत प्रबंधन की जरूरत है. किसान लक्ष्मण गैना ने कहा कि किसानों ने अपनी बात रखी और वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए.

पढ़ें: जोबनेर में राज्य स्तरीय किसान मेला: किरोड़ी लाल मीणा बोले: युवा जुड़ें कृषि से, देंगे सुविधा, सब्सिडी और नई जानकारी

TAGGED:

CENTRAL SEED SPICES RESEARCH CENTRE
INDUSTRY MEET AND FARMERS FAIR
AJMER KISAN MELA IN CONTROVERSY
FARMERS ALLEGE FRAUD
KISAN MELA IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.