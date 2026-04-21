ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप, सुनिए प्रत्याशी ने क्या कहा

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनाव की चल रही मतगणना में प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगाया है. बीसीडी के चुनाव में प्रत्याशी रहे 221 लोगों में से डेढ़ सौ प्रत्याशियों ने लिखित में शिकायत देकर धांधली के मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की भी मांग भी रखी है.

शिकायत के बाद 15 अप्रैल से मतगणना को रोक दिया गया है. शिकायत करने वाले प्रत्याशियों में से एक एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत की. रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि बीसीडी चुनाव शुरू से ही विवादों में था. वोटिंग के समय भी ऐसे लोगों को चुनाव समिति में शामिल किया गया जो खुद प्रत्याशियों के खास थे और वह वोटिंग के समय पर प्रत्याशियों को वोट देने के लिए माहौल बनाते रहे. वोटिंग के बाद अब मतगणना में भी धांधली के मामले सामने आए हैं.

इस तरह की धांधली का आरोप: उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद कोई भी प्रत्याशी 2300 वोट का कोटा पार नहीं कर पाया तो उसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई. इस दौरान प्रत्याशियों के खास लोग जो मतगणना में शामिल हैं, उन्होंने दूसरी वरीयता के मतों जैसे किसी प्रत्याशी के नाम कर आगे दो का अंक बना हुआ है तो उसके आगे 12 बनाने की कोशिश की गई. इस तरह से मतगणना में धांधली हुई है. वोटिंग के दौरान वोट देने के लिए इस्तेमाल की गई स्याही और मतगणना के दौरान धांधली के लिए इस्तेमाल की गई स्याही के पकड़ में आने के बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ है.

एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह (ETV Bharat)

यह रखी मांग: उन्होंने आगे कहा कि करीब 150 से ज्यादा शिकायतें चुनाव अधिकारी रिटायर जस्टिस तलवंत सिंह को दी गई हैं. इसके बाद तिलक मार्ग थाना पुलिस ने एक मतगणना कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. यह मतगणना कर्मी डीयू का स्टूडेंट बताया जा रहा है. हमारी मांग है कि मतगणना से संबंधित शिकायतों का पहले निस्तारण किया जाए उसके बाद निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग कराई जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा से चुनाव कराया जाए.