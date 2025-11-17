धार्मिक आयोजन के दौरान धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया ज्ञापन
राजस्थान सरकार के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग.
Published : November 17, 2025 at 5:07 PM IST
कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में स्थित एक चर्च में धार्मिक आयोजन के दौरान धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में बजरंग दल के पदाधिकारी ने बोरखेड़ा थाने को शिकायत भी सौंपी है. पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज का कहना है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक ज्ञापन दिया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 से 6 नवंबर के बीच थाना इलाके के एक चर्च में आयोजन के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है. इसके वीडियो-फुटेज उन्होंने ज्ञापन के साथ उपलब्ध करवाए हैं. मामले की जांच कर रहे हैं. पूरा रिकॉर्ड लिया जा रहा है.
बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का कहना है कि राजस्थान सरकार के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग हमने की है. उन्होंने आरोप लगाया कि भोले-भाले लोगों को बुलाकर धार्मिक आयोजन के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. इनमें कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया है. इसमें राजस्थान सरकार को शैतान राज बताया गया है. हमने बस मामले में बोरखेड़ा थाना पुलिस को शिकायत दे दी है. अगर कार्रवाई नहीं होती तो संतों के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा.
दूसरी तरफ इस चर्च के पास्टर अरुण का कहना है कि किसी तरह का कोई धर्मांतरण का मामला नहीं है. उन्होंने वीडियो एडिट करके झूठा आरोप लगाने की बात कही है. हर साल धार्मिक आयोजन आत्मिक सत्संग यहां पर होता है. इसमें धर्म की बातें ही बताई जाती हैं. इस तरह से वीडियो फैलाना और झूठे आरोप लगाना गलत है.