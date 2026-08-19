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इलाज का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठन ने जताया विरोध

हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

RELIGIOUS CONVERSION IN DHAMTARI
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 12:50 PM IST

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धमतरी: शहर के रिसाईपारा इलाके में मंगलवार देर शाम धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा हो गया. एक घर में प्रार्थना सभा चलने की सूचना के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. संगठन ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप

बताया जा रहा है कि एक परिवार के घर में प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने की जानकारी हिंदू जागरण मंच को मिली थी. इसके बाद संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. यहां कथित तौर पर तीन युवतियों के मौजूद होने को लेकर भी सवाल उठाए गए. संगठन का दावा है कि युवतियां चर्च से वहां पहुंची थीं और प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

धमतरी में धर्मांतरण का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज का प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा था. इसी बात को लेकर मौके पर काफी देर तक विरोध और हंगामा चलता रहा.

मौके पर कोतवाली पुलिस

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं हिंदू जागरण मंच ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

Religious Conversion in Dhamtari
धर्मांतरण को लेकर हिंदू सगंठनों का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिन्दू जागरण मंच का विरोध

हिन्दू जागरण मंच के चित्रेश साहू ने बताया कि उन्हें रिसाईपारा में एक मरीज के घर प्रार्थना सभा होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद संगठन के लोग मौके पर पहुंचे. उनका आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था और इलाज का लालच देकर लोगों को प्रभावित किया जा रहा था. उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

Religious Conversion in Dhamtari
धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धर्मांतरण के लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.
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