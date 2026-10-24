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बस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म; युवक पर गर्भपात कराने का आरोप, FIR दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : कलवारी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने पड़ोस के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को हुई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

एएसपी श्यामाकांत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) इस मामले में एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो बातें पुख्ता होंगी, उसके मुताबिक आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.