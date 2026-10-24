बस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म; युवक पर गर्भपात कराने का आरोप, FIR दर्ज
एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:18 PM IST
बस्ती : कलवारी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने पड़ोस के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को हुई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
इस मामले में एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो बातें पुख्ता होंगी, उसके मुताबिक आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी का आरोप है कि उसके ही गांव का रहने वाला युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोप है कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई.
परिजनों ने इस बारे में किशोरी से पूछताछ की तो उसने पूरी आपबीती सुनाई. आरोप है कि युवक और उसके भाई ने मिलकर एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करवा दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को हुई. मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए. जिसके बाद हरकत में आई कलवारी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
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