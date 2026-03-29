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नूंह में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का मामला, आरोपी गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 10:05 PM IST

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नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

हरियाणा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्जः पुलिस के अनुसार, इस संबंध में 28 मार्च को फिरोजपुर झिरका में हरियाणा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2022 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पंजाब निवासी पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी फिरोजपुर झिरका के जाहिर पुत्र यूनुस ने पहले उससे ऑनलाइन दोस्ती की. इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेवात क्षेत्र में बुलाया, जहां एक होटल में उनके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

फिरोजपुर झिरका का है आरोपीः पीड़िता का ये भी आरोप है कि आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया. डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि "पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की पहचान जाहिर पुत्र यूनुस के रूप में की है, जो फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का निवासी है."

मामले की गहनता से की जा रही है जांचः डीएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि "पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है." उन्होंने कहा कि "मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है. आरोपी को नियमानुसार अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, ताकि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके."

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